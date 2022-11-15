45 тысяч работ из 33 стран: Росприроднадзор закончил прием заявок на премию «Экология – дело каждого»

Фото: пресс-центр Росприроднадзора

Каждая работа является уникальной как по формату, так и по содержанию. Например, Полина Павлова (15 лет) из Приморского края рассказала о проекте по очистке сточных вод с помощью электрохимических методов. Вместе со своей командой Electrochem Полина в будущем хочет сделать мобильную установку, чтобы её можно было применить на полигонах. Одиннадцатилетняя София Черкаева из Брянска подняла проблему исчезновения колхидского самшита и мечтает вернуть самшитовую рощу к жизни. Мария Орлова (14 лет) из Свердловской области прислала мультфильм «Посмотри в глаза своей шубе». Название говорит само за себя. В двадцатисекундном ролике автор показывает выбор, который стоит перед человеком.

- В этом году мы получили работы из 11 новых стран – Венесуэлы, Греции, Индонезии, Германии, Австрии, Ливана, Монголии, Катара, Камеруна, Алжира и Боливии, – сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. - Дети из африканского континента в этом году принимают участие в нашей премии впервые. К примеру, 16-летняя Кенгмо Ериде из города Дуала прислала видео, где рассказала, что в ее городе во дворах каждые полчаса собирается много песка, поэтому она регулярно проводит уборку, чтобы ее двор всегда был в чистоте и дышать было легко.

Она подчеркнула, что всего на премию поступило более тысячи работ из 33 стран ближнего и дальнего зарубежья. Кстати, более 300 рисунков пришло из китайского города Гуанчжоу. Приняли активное участие в проекте ребята из стран Латинской Америки.

- Только из Венесуэлы пришло более 70 работ, - отметила Светлана Радионова. - Участник из Боливии в своем видеоролике рассказал об уникальном озере Титикака, а участники из Панамы обратили внимание на проблему углеродного следа в животноводстве, семья из Перу сделала материал о жизни племени индейцев Янеша, известного тем, что издавна оберегает первозданную природу.

Популярной в этом году стала номинация «Экошкола». В 14 раз больше заявок по сравнению с прошлом премией! Особенно важно, что на премию «Экология – дело каждого» подали свои свои работы воспитанники детских домов, приютов, школ-интернатов для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями, детских садов компенсирующего вида. Ребята из этих учреждений прислали более 2,2 тысячи работ, что в 12 раз больше прошлогоднего показателя, а число вовлеченных таких учреждений возросло шестикратно и превысило 350. Так, руководитель волонтерской группы «Веселые сибирятки» из Новосибирска, волонтер года-2021 Наталия Стемковская провела акцию «Добрый цветок», где взрослые помогли детям с ДЦП посадить цветы, и в трогательном видеоролике дети обращаются к людям с просьбой беречь природу.

Глава Росприроднадзора отметила, что в этом году в премии была очень высокая конкуренция из-за высокого качества работ участников.

- Особенно это было видно в номинации «Экопроект», - сказала Радионова. - Дети и подростки присылали очень серьёзные научные работы или готовые проекты с просчитанной сметой. Команда из Саратова разработала документацию на присвоение горе Лысая статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ). Юноша из Санкт-Петербурга прислал сразу три работы – экобот, который делает мониторинг водных ресурсов, разработку по очистке озера Байкала и прибор «Каскад-1», позволяющий снижать углеродный след. Мальчик из Подмосковья придумал проект по обучению ворон разделять отходы. И список очень большой. Жюри будет нелегко.

Итоги II Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» будут объявлены 24 ноября.

А СУДЬИ КТО?

- заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко,

- руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова,

- российский учёный, телеведущий Николай Дроздов,

- знаменитый российский путешественник Федор Конюхов,

- народный художник РФ Никас Сафронов,

- заместитель генерального директора АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков,

- тележурналист Елена Летучая,

- двукратный олимпийский чемпион, первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы Вячеслав Фетисов,

- директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев,

- председатель совета директоров газеты «Ведомости» Иван Еремин,

- легендарный российский футболист Алексей Смертин.

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ

Краснодарский край – 2293 заявок.

Ростовская область – 2241,

Челябинская область – 2172,

Новосибирская область – 2168,

Москва – 2137,

Татарстан – 1852,

Подмосковье - 1569,

Нижегородская область - 1351,

Ленинградская область – 1322,

Волгоградская область – 1239.

Справка «КП»

Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» учреждена Росприроднадзором в марте 2021 года для популяризации темы экологии и сохранения окружающей среды. В этом году в проекте участвуют дети от 6 до 17 лет, которые подавали заявку на сайте www.экологияделокаждого.рф в девяти номинациях: «Экосемья», «Экошкола», «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение».

Генеральным партнёром выступило АНО «Центр «Арктические инициативы». Федеральные партнёры: АО «РНГ», АО «ОХК «Уралхим», ООО «Хартия», ВДЦ «Орлёнок», Московский зоопарк, гранд отель «Жемчужина». Генеральный информационный партнёр – РИА Новости. Международный информационный партнер – МИА и радио Sputnik. Генеральный радиопартнёр – Business FM.

Проект поддержали: Российское общество «Знание», Российский футбольный союз, киностудия «Союзмультфильм», «Российское движение школьников», Фонд им. В.И. Вернадского, Федеральный центр дополнительного образования, МИЦ «Известия», ИД «Комсомольская правда», Медиахолдинг «ФедералПресс», телеканал «МИР», «Детское радио», ФИА «Регнум», «Российская газета», ИД «Аргументы и факты», «Ведомости» и другие.