Американские консерваторы предлагают заморозить помощь Украине

Авторы письма считают, что США, выписывая Украине чеки, ставят под угрозу благосостояние собственного народа. Фото: REUTERS

Лидеры целого ряда американских консервативных групп создали коллективное обращение к конгрессменам, в котором попросили отложить финансовые решения по Украине до момента принятия присяги новыми членами Палаты представителей и Сената, то есть до 3 января 2023 года.

На политическом жаргоне США любое собрание уже переизбранных членов Конгресса пока они еще исполняют свои обязанности носит название «сессии хромой утки». Консерваторы просят не принимать в подобные сессии столь важных решений.

– Не стоит отрицать ответственность Конгресса Соединенных Штатов за то, чтобы ставить американские интересы на первое место при формировании внешней политики США, – говорится в документе, направленном на имя спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси и лидера республиканского меньшинства Кевина Маккарти.

Авторы письма считают, что союзники США по Североатлантическому блоку не в полной мере несут все тяготы помощи Незалежной, а США, выписывая Украине чеки ставят под угрозу благосостояние собственного народа.

Несмотря на то, что ранее советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заверил Киев, что рука дающего не оскудеет, подобные письма заставляют режим Зеленского здорово нервничать.