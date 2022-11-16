Таблетка от страдания: Психолог рассказал, как быстро пережить измену близкого человека

Фото: Shutterstock

Одна из самых распространенных причин, зачем люди идут к психологу и психотерапевту – справиться с болью после измены мужа, жены, после предательства. Врач – психиатр Ален Брюне из Университета Макгила в Монреале, Канада, решил попробовать подход, который он применял в лечении посттравматического стрессового расстройства (ПТСР часто возникает у солдат, вернувшихся с войны).

Что же сделал смелый ученый? Отобрал 55 человек, не менее смелых и готовых к экспериментам, тех, кто состоял в отношениях и остро переживает измену партнера. Дал им препарат из числа бета-блокаторов, который обычно назначают при высоком кровяном давлении, мигренях и приступах тревоги. А дальше предложил попросил в деталях рассказать о своих переживаниях.

Врач провел пять таких сессий, и большинство участников эксперимента сказали, что им стало легче. Так, может, найден способ быстро и безболезненно избавиться от тяжелых воспоминаний и переживаний? «Комсомолка» поговорила с кандидатом медицинских наук, психиатром, старшим научным сотрудником МГППУ Геннадием Банниковым.

- Любовная травма и ПТСР совсем не схожи, - засомневался врач, - Что главное в ПТСР: человек попадает в ситуацию, которая несет угрозу жизни. У него острый стресс. Он от реакции на стресс не лечится, и состояние становится хроническим. Вторичные признаки – это навязчивые воспоминания о событии. При этом недуге задействованы все системы, и психические, и физически, и человек может истощить свои силы.

ЧТО ТАКОЕ РАБОТА С ТРАВМОЙ В ПСИХОТЕРАПИИ?

Переживание человеком измены любимого близко к такому роду психологических сложностей, как скорбь от потери чего-то важного и ценного.

- При работе с травмой есть правило: перепроживание сложных событий и чувств должно проходить под контролем психотерапевта, специалиста, который понимает, что в какой-то момент состояние человека может ухудшиться. Поэтому перепроживание травмы просто под препаратом, без сопровождения специалиста, на мой взгляд, не этично, хотя мы точно не знаем, какими были условия эксперимента, - говорит Геннадий Банников.

Для лечения травм в психотерапии действительно применяются медицинские препараты, которые обладают легким седативным, успокаивающим воздействием. Они помогают человеку раскрыться, облегчают момент соприкосновения со сложными чувствами. Однако лекарства скорее подходят для лечения таких расстройств, когда была непосредственная угроза жизни. Очень важно: травма должна быть, как говорят психотерапевты, проработана, прожита при поддержке врача: тогда и тревоги при отмене таблеток не будет.

ПОМОГУТ ЛИ ПЯТЬ СЕАНСОВ ИСЦЕЛИТЬ БОЛЬ ИЗМЕНЫ?

Может, да, а может, нет. Всё зависит от того, насколько остра реакция, и от особенностей личности. Человек может за это время эмоционально разрядиться, что-то переосмыслить в своих любовных переживаниях и ему станет легче. Применять бета-блокаторы вовсе не обязательно, считает наш эксперт.

ВОПРОС-РЕБРОМ

- Есть мнение, что травматические события лучше стереть под гипнозом. Это правда?

- Легкий гипноз, когда человек находится в сознании, например, эриксоновский, помогает переработке травмы. Человек расслабляется, открывается доступ к заблокированным воспоминаниям. Важно, что работа сознания при этом включена. А вот насчет «стереть» воспоминания, - это вызывает много вопросов, ведь память – одна из составляющих личности человека. Любые сложные события требуют перепроживания при поддержке и сопровождении профессионала, и цель психотерапии как раз в интеграции событий в целостную картину жизни человека, а не в отделении их от сознания.