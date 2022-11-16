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Наука16 ноября 2022 7:39

Красивый конец мира: стало известно, во что превратится погибшее Солнце

Ученые напророчили красивый конец нашему миру
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Став Красным гигантом, Солнце не закончит свою «жизнь после смерти».

Став Красным гигантом, Солнце не закончит свою «жизнь после смерти».

Вселенная будет существовать вечно. Равно как и звезды, ее «населяющие». Со временем они умрут, но не исчезнут бесследно, а переродятся и начнут своего рода «жизнь после смерти». Умрет и переродится наше Солнце. Когда и как? Чем станет? Увидит ли кто «звездную реинкарнацию»?

Действие I

Портал ScienceAlert и многие другие западные издания, задумавшись то ли о неотвратимости, то ли о зыбкости бытия, напомнили на днях: уж 4 года минуло с тех пор, как британские ученые из Университета Манчестера (University of Manchester) дали ответы на волнующие вопросы. Никто им до сих пор не возразил. Ну, значит, так тому и быть. Признаем доводы, которые астрономы опубликовали в журнале Nature Astronomy, пророческими.

Итак. Солнцу 4 миллиарда 600 миллионов лет. Светит за счет термоядерного синтеза в ядре. По мере исчерпания запасов «горючего» - водорода - ядро начнет сжиматься, внешняя оболочка – раздуваться. Да так сильно, что раздуется непомерно – внешний край нашего света дотянется до орбиты Земли. Оно превратится в красного гиганта, поглотив Меркурий и Венеру. Земля, как планета, скорее всего, сохранится возможно - Солнце оттеснит ее на более далекую орбиту. Случится такая неприятность через 5 миллиардов лет.

Кстати, у человечества есть примерно миллиард лет, считая с завтрашнего дня, на то, чтобы переселиться подальше от умирающего Солнца. Для начала можно на Титан – спутник Сатурна. Или на Европу – спутник Юпитера. Там заметно потеплеет. На Земле же, наоборот, условия станут невыносимыми: потому что, чем ближе Солнце к «агонии», тем ярче оно светит и сильнее греет. В ближайший миллиард лет светимость Солнца возрастет на 10 процентов. Этого будет достаточно, чтобы превратить Землю в нынешнюю Венеру – раскаленный безжизненный шар, лишенный морей и рек.

Туманность Улитка (Helix Nebula) — планетарная туманность в созвездии Водолея. До нее 650 световых лет. Одна из самых близких к Солнцу.

Туманность Улитка (Helix Nebula) — планетарная туманность в созвездии Водолея. До нее 650 световых лет. Одна из самых близких к Солнцу.

Пример отдаленного будущего нашего мира демонстрирует звезда Бетельгейзе – уже раздувшийся красный гигант. Звезда одна из ярчайших на небе. Видна чуть выше и левее изогнутой линии из трех звезд - так называемого пояса Ориона. Находится на расстоянии от 500 до 600 световых лет от Солнца.

Действие II

Большинство астрономов уверены: Бетельгейзе обязательно взорвется. Рано или поздно станет сверхновой. Такова судьба красных гигантов, израсходовавших свое термоядерное горючее. Взорвется и наше Солнце, переродившись в красного гиганта. Тут уж на Титане не спастись.

Туманность Кольцо (Ring Nebula). Находится в созвездии Лиры в 2300 световых годах от Земли.

Туманность Кольцо (Ring Nebula). Находится в созвездии Лиры в 2300 световых годах от Земли.

Вспышка от взрыва озарит чуть ли не половину галактики. Вещество и радиация, выброшенные при этом, уничтожат жизнь на планетах у близлежащих звезд. Если она там, конечно, имеется. Взрыв сверхновой, который происходит в радиусе 30 световых лет, считается смертельным. Стало быть, человечеству придется искать более отдаленное пристанище. Наверное, за миллиард лет что-нибудь, да отыщется. «Иначе капут», - как пророчествуют астрономы из Манчестера, которыми руководил Альберт Зийлстра (astrophysicist Albert Zijlstra).

Эпилог

Обычно, заглядывая в будущее, ученые на взрыве красного гиганта и останавливаются. Нынешние «оракулы» заглянули дальше. Их моделирование гибели Солнца продемонстрировало, что, взорвавшись, оно превратится в так называемую планетарную туманность – гигантский ярко светящийся пузырь из газа и пыли с белым карликом внутри - ядром звезды, которая сбросила свои оболочки. Считалось, что Солнцу не хватит массы для такого превращения. А выяснилось, что ее достаточно. А вот всего на 10 процентов меньше было бы маловато. И тогда – ничего красивого. Просто пыль и газ. И темнота.

Яркой планетарной туманностью Солнце станет через 10 миллиардов лет. Во Вселенной подобные ей не редкость. Например, туманность Кошачий глаз. Или Улитка. Или Кольцо.

Туманность Кошачий глаз (Cat's Eye Nebula). Видна в созвездии Дракона. До нее 3262 световых года. Примерно так будет выглядеть Солнце через 10 миллиардов лет.

Туманность Кошачий глаз (Cat's Eye Nebula). Видна в созвездии Дракона. До нее 3262 световых года. Примерно так будет выглядеть Солнце через 10 миллиардов лет.

Для справки: планетарные туманности не имеют никакого отношения к планетам. Эти останки звезд называют так в память астронома XVIII века Уильяма Гершеля, который первым обнаружил их в телескопы своего времени и принял за планеты – настолько они были похожи по внешнему виду.

Наука: Клуб любознательных