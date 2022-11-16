Красивый конец мира: стало известно, во что превратится погибшее Солнце

Став Красным гигантом, Солнце не закончит свою «жизнь после смерти».

Вселенная будет существовать вечно. Равно как и звезды, ее «населяющие». Со временем они умрут, но не исчезнут бесследно, а переродятся и начнут своего рода «жизнь после смерти». Умрет и переродится наше Солнце. Когда и как? Чем станет? Увидит ли кто «звездную реинкарнацию»?

Действие I

Портал ScienceAlert и многие другие западные издания, задумавшись то ли о неотвратимости, то ли о зыбкости бытия, напомнили на днях: уж 4 года минуло с тех пор, как британские ученые из Университета Манчестера (University of Manchester) дали ответы на волнующие вопросы. Никто им до сих пор не возразил. Ну, значит, так тому и быть. Признаем доводы, которые астрономы опубликовали в журнале Nature Astronomy, пророческими.

Итак. Солнцу 4 миллиарда 600 миллионов лет. Светит за счет термоядерного синтеза в ядре. По мере исчерпания запасов «горючего» - водорода - ядро начнет сжиматься, внешняя оболочка – раздуваться. Да так сильно, что раздуется непомерно – внешний край нашего света дотянется до орбиты Земли. Оно превратится в красного гиганта, поглотив Меркурий и Венеру. Земля, как планета, скорее всего, сохранится возможно - Солнце оттеснит ее на более далекую орбиту. Случится такая неприятность через 5 миллиардов лет.

Кстати, у человечества есть примерно миллиард лет, считая с завтрашнего дня, на то, чтобы переселиться подальше от умирающего Солнца. Для начала можно на Титан – спутник Сатурна. Или на Европу – спутник Юпитера. Там заметно потеплеет. На Земле же, наоборот, условия станут невыносимыми: потому что, чем ближе Солнце к «агонии», тем ярче оно светит и сильнее греет. В ближайший миллиард лет светимость Солнца возрастет на 10 процентов. Этого будет достаточно, чтобы превратить Землю в нынешнюю Венеру – раскаленный безжизненный шар, лишенный морей и рек.

Туманность Улитка (Helix Nebula) — планетарная туманность в созвездии Водолея. До нее 650 световых лет. Одна из самых близких к Солнцу.

Пример отдаленного будущего нашего мира демонстрирует звезда Бетельгейзе – уже раздувшийся красный гигант. Звезда одна из ярчайших на небе. Видна чуть выше и левее изогнутой линии из трех звезд - так называемого пояса Ориона. Находится на расстоянии от 500 до 600 световых лет от Солнца.

Действие II

Большинство астрономов уверены: Бетельгейзе обязательно взорвется. Рано или поздно станет сверхновой. Такова судьба красных гигантов, израсходовавших свое термоядерное горючее. Взорвется и наше Солнце, переродившись в красного гиганта. Тут уж на Титане не спастись.

Туманность Кольцо (Ring Nebula). Находится в созвездии Лиры в 2300 световых годах от Земли.

Вспышка от взрыва озарит чуть ли не половину галактики. Вещество и радиация, выброшенные при этом, уничтожат жизнь на планетах у близлежащих звезд. Если она там, конечно, имеется. Взрыв сверхновой, который происходит в радиусе 30 световых лет, считается смертельным. Стало быть, человечеству придется искать более отдаленное пристанище. Наверное, за миллиард лет что-нибудь, да отыщется. «Иначе капут», - как пророчествуют астрономы из Манчестера, которыми руководил Альберт Зийлстра (astrophysicist Albert Zijlstra).

Эпилог

Обычно, заглядывая в будущее, ученые на взрыве красного гиганта и останавливаются. Нынешние «оракулы» заглянули дальше. Их моделирование гибели Солнца продемонстрировало, что, взорвавшись, оно превратится в так называемую планетарную туманность – гигантский ярко светящийся пузырь из газа и пыли с белым карликом внутри - ядром звезды, которая сбросила свои оболочки. Считалось, что Солнцу не хватит массы для такого превращения. А выяснилось, что ее достаточно. А вот всего на 10 процентов меньше было бы маловато. И тогда – ничего красивого. Просто пыль и газ. И темнота.

Яркой планетарной туманностью Солнце станет через 10 миллиардов лет. Во Вселенной подобные ей не редкость. Например, туманность Кошачий глаз. Или Улитка. Или Кольцо.

Туманность Кошачий глаз (Cat's Eye Nebula). Видна в созвездии Дракона. До нее 3262 световых года. Примерно так будет выглядеть Солнце через 10 миллиардов лет.

Для справки: планетарные туманности не имеют никакого отношения к планетам. Эти останки звезд называют так в память астронома XVIII века Уильяма Гершеля, который первым обнаружил их в телескопы своего времени и принял за планеты – настолько они были похожи по внешнему виду.