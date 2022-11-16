Человек возвращается на Луну. Стартовала самая мощная в мире ракета

Ракета-носитель SLS с кораблем Orion на борту стартовала к Луне. Фото: REUTERS

В среду, в 9 утра по Москве американцы запустили ракету SLS с кораблем Orion. Уже сейчас эта ракета может выводить в космос 95 тонн полезной нагрузки. Скоро ее доработают, и она сможет поднимать до 130 тонн. Ракета долетит до лунной орбиты, и будет кружиться вокруг Луны, а 11 декабря вернется на Землю, точнее, на воду – плюхнется в Тихий океан у берегов Калифорнии.

Ракету хотели отправить к Луне еще летом. Но сначала не могли справиться с утечкой топлива. Дважды старт откладывали из-за этого. Потом началась плохая погода. В начале ноября на Флориду обрушился ураган «Николь». Он так свирепствовал, что даже отодрал от обшивки какие-то куски. Их оперативно подклеили (НАСА приводило фотографии ремонта), и вот все случилось.

Американская ракета SLS может выводить в космос до 95 тонн полезной нагрузки. Фото: REUTERS

Корабль Orion – тот самый, на котором через два года к Луне полетят люди. К ночному светилу пока что полетят четыре человека – и без посадки. Но корабль выйдет на лунную орбиту, и люди будут крутиться вокруг Луны очень долго. Это случится в 2024 году. И только потом начнутся прилунения и строительство лунной станции. Это и есть окончательная цель всей миссии.

Станцию, скорее всего, будут строить на Южном полюсе Луны. Плюсов масса. Во-первых, там есть вода, точнее, лед. Вода образовалась потому, что солнечная радиация бомбардирует лишенную воздуха поверхность Луны, и возникает особая ядерная реакция, продукт которой и есть вода. Но днем на Луне очень жарко, вода испаряется. А на Южном полюсе есть места, куда Солнце не заглядывает никогда. И там сохраняется лед. Во-вторых, с полюса видны одновременно те части космоса, что «отвернуты» от нас (обратная сторона Луны), и видна также Земля – хотя и у лунного горизонта. Таким образом, космонавты и связи с Землей не потеряют, и в глубокий космос заглянуть смогут.

Корабль Orion через два года доставит на спутник Земли четырех астронавтов. Фото: NASA

Лунная гонка началась с десяток лет назад, в ней активно участвуют Китай и США, есть свои планы и у России. Пикантности этой гонке придало недавнее открытие китайского ровера на обратной стороне. Ровер нашел неизвестный науке минерал, который по сути представляет собой вечную ядерную батарейку. После нехитрых манипуляций минерал можно буквально вставлять в особое устройство, и получать чистую энергию. Правда, китайцы держат подробности состава этого минерала в секрете, так что пока мировое научное сообщество не очень понимает, как именно это будет работать. Но перспектива найти на Луне источник вечной (и чистой) энергии для Земли, согласитесь, бодрит.