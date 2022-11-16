Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

«15 ноября российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что «все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, а назначенные объекты поражены», а насчет украинско-польского инцидента сообщил следующее: «Хотим подчеркнуть, - высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы. И опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в населенном пункте Пшеводув, однозначно идентифицированы российским специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины».

Собственно Конашенков еще раз подтвердил, что все заявления различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшеводув якобы «российских ракет» «являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки», а еще уточнил, что «в ходе массированного удара 15 ноября высокоточными средствами поражения по объектам на территории Украины – ни одного ракетного удара по объектам в городе Киев не наносилось».

Выходит, что все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются «домашними заготовками» Квартала 95 или «прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны».

Конашенков также привел данные по потерям ВСУ в районах боевых действий: на Купянском направлении ударами армейской авиации ВКС России сорваны попытки наступления трех ротных тактических групп 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, которые потеряли более 80 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском - более 100, на Донецком - более 160-ти, на Южно-Донецком - 65 украинских военнослужащих и наемников.

С пехотой сожжены десятки танков, боевых машин пехоты, бронеавтомобилей и других военных машин.

За прошедшие сутки силами противовоздушной обороны, авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: три беспилотника, две артиллерийские системы М777 (производства США), Ми-8 ВВС ВСУ, 11 снарядов «HIMARS» и «Ураган», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, склад боеприпасов ВСУ, 7 пунктов управления ВСУ, 94 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 185-ти районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

333 - самолета.

177- вертолетов.

2514 - беспилотных летательных аппаратов.

388 - зенитных ракетных комплексов.

6644 - танка и других боевых бронированных машин.

892 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3587 - орудий полевой артиллерии и минометов.

7240 - единиц специальной военной автомобильной техники.