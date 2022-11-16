«Принятие Прибалтики в НАТО преследовало одну цель»: ровно 20 лет назад США вбили первый клин между Россией и Европой

Прибалтийские страны в очередной раз показали верность выбранного ими 20 лет назад курса - быть «буфером» между Россией и Европой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На прошедшей недавно Балтийской ассамблее, объединяющей парламентариев Латвии, Литвы и Эстонии, приняли резолюцию об «изолировании России от европейского сообщества». Прибалтийские страны в очередной раз показали верность выбранного ими 20 лет назад курса - быть «буфером» между Россией и Европой. И, отдадим должное, выдерживают этот курс твердо и принципиально.

Хвост, которому разрешили вертеть собакой

В ноябре 2002 года на саммите НАТО в Праге Литва, Латвия и Эстония среди других стран бывшего соцлагеря получили приглашение стать членами альянса. Уже тогда прибалты четко проявили русофобскую суть своих этнократических режимов. В Латвии, например, почти треть населения - около 700 тысяч русскоязычных - уже получила статус «неграждан». Они были лишены избирательных прав, исключены из приватизационных программ, русский язык и образование на нем искоренялись. Во внешней политике Рига, Таллин и Вильнюс всячески пытались представить Россию в виде злобного и агрессивного государства.

Разумеется, прием таких стран в НАТО не мог не беспокоить Москву, у которой в то время отношения с Западной Европой были, в целом, вполне корректными. Но наши партнеры успокаивали: давайте мы примем прибалтийские страны в альянс, это развеет их опасения по поводу собственной безопасности, они успокоятся, а мы объясним им, что с Россией надо дружить и развивать всяческие связи…

Лукавство этой позиции стало очевидным очень скоро. На деле все пошло наоборот: не прибалтов Запад подталкивал к нормализации отношений с восточным соседом, а они остервенело принялись разъяснять старшим партнерам, что с русскими дело иметь никак нельзя при любых условиях. Уж они-то знают, что говорят, настрадались от них за все годы жесточайшей «оккупации».

Чем дальше, тем яснее становилось, что прием прибалтов в НАТО был незамысловатом трюком для формирования из России главного врага, без которого смысл существования альянса просто размывался. И сегодня можно сказать, что прибалтийскому «хвосту» совершенно сознательно разрешили вертеть натовской «собакой».

Геополитический «клин». Он же - «буфер»

Итоги реализации два десятилетия назад заветной мечты прибалтов - стать членами НАТО - KP.RU помог подвести политолог, главный редакторо аналитического портала rubaltic.ru Александр Носович.

- Насколько эффективным оказался новый инструмент Запада против России в лице прибалтов в Североатлантическом альянсе? Почему мы не смогли, по сути, ничего ему противопоставить?

- Страны Прибалтики в общем и целом выполнили поставленную перед ними США сверхзадачу – ослабление Европы через разъединение. Они стали геополитическим клином, который зафиксировал раскол Европейского континента на Евросоюз и Россию, остановив процесс сближения Западной Европы и Москвы, признаки которого 20-25 лет назад наблюдались. В результате США через свою восточноевропейскую агентуру получили ослабленную и зависимую Европу, которой сегодня помыкают, как хотят. Основная вина за произошедшее с Европой лежит на «старых европейцах» - французах, немцах, итальянцах, которые не сумели вовремя осознать свои стратегические интересы и решиться на борьбу за субъектность и автономию от заокеанского «старшего брата». Когда у контрагента нет воли к жизни, все российские замечательные проекты вроде «интеграции интеграций» или «Большой Европы от Лиссабона до Владивостока» бессильны, а торжествует прибалтийская «буферная зона».

Задача - разочаровать прибалтов

- В последние годы Запад упорно готовил общественное мнение к тому, что «Третья мировая», скорее всего, начнется с нападения России на одну из прибалтийских стран. Но началась она совсем в другом месте. Не лишает ли Украина прибалтов их желанной роли «главных жертв» России? Или они все еще надеются, что Москва не забудет и про них?

- Вполне возможно, что в извращенном сознании прибалтийских политиков в самом деле сидит мысль, что неплохо бы и им было оказаться на месте Зеленского, на которого сейчас направлены огни мировой политической рампы и которому достается вся слава. Такие настроения укрепляет то, в каком сдержанном, неспешном и бережном по отношению к мирному населению темпе Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса. Прибалты допускают, что в случае военного конфликта они тоже смогут принимать в своих столицах ведущих западных лидеров и грести лопатами внешнюю военную помощь, продолжая за ее счет боевые действия до бесконечности. Задача российского экспертного сообщества их разочаровать. Прибалтика просто в силу размеров своей территории и географического положения незащищаема и необороняема. Начнись там боевые действия, равные по интенсивности тем, что ведутся на Украине, от нее очень быстро ничего не останется.

Надо разобраться: торговать или бойкотировать?

- А почему не разорвать с ними дипотношения?

- Россия уже давно научилась эффективно игнорировать страны Прибалтики. Максимум, кто на них на официальном уровне реагирует – это представитель МИД Мария Захарова. Кремль эти страны своего внимания уже не удостаивает. Но, прежде чем ставить вопрос о разрыве дипотношений с Эстонией, Латвией и Литвой, нужно поставить вопрос о том, допустимы ли торгово-экономические отношения с этими странами. Например, грузооборот латвийских портов сейчас растет за счет парадоксального увеличения грузопотока из РФ. И здесь мы должны выбрать концептуальное решение: мы за свободу торговли и сотрудничество со всеми, кто хочет с нами работать, либо мы за бойкот русофобских режимов, которые не стесняются говорить, как хотели бы нас уничтожить. Если выбор – бойкот, то на деловое сотрудничество с прибалтийскими странами должно быть введено эмбарго.