Владимир Путин: банки пьют кровь из людей до гробовой доски

Владимир Путин провел совещание с правительством по внесудебным личным банкротствам. Фото: REUTERS

Владимир Путин провел совещание с правительством по внесудебным личным банкротствам. Но, как это часто бывает, заодно президент с министрами обсудил и другие вопросы.

КОГДА ЗАРАБОТАЕТ МОСКВИЧ?

Вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что авторынок медленно, но восстанавливается. Если в мае заводы по всей стране сделали 12 тысяч машин (от легковушек до автобусов), то в октябре – 48 тысяч.

Даже новые производства стартуют! В сентябре в Липецке начали выпускать электромобили Evolute. Правда, это не какая-то собственная разработка, а «отверточная» сборка китайского Dongfeng Aeolus E70. До конца ноября должен заработать завод «Москвич» - на нем будут собирать машины другого китайского концерна JAC.

Увы, но даже так продажи просели неимоверно. Например, в сентябре легковушек продали на 60% меньше (!), чем годом ранее.

ЛЬГОТНЫЕ АВТОКРЕДИТЫ

- Машины должны стать доступнее для семей, - поручил Путин. – Тут пока есть над чем работать. Все всё понимают – откуда берутся такие цены. Но надо смотреть на обоснованность цен и добиваться, чтобы авто стали более доступными.

В ответ Мантуров рассказал о планах ввести льготные автокредиты для военных, их семей и военных пенсионеров. Президент, когда узнал, что Минфин уже согласился с проектом, тоже поддержал.

- Так и надо сделать! – заявил глава страны.

ЛИЧНЫЕ БАНКРОТСТВА

Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал о внесудебных банкротствах людей. Это право каждого человека списать долги, если приставы не нашли у него никакого имущества или доходов.

- Но некоторые взыскания становятся фактически бессрочными. Например, пенсионерам внесудебное банкротство недоступно, так как всегда есть пенсия, - заметил министр.

Решетников предложил упростить возможность банкротства для пенсионеров или тех, кто живет только на пособия.

- Банки легко дают небольшие кредиты, а потом люди превращаются в вечных должников. Банки, при всем уважении, пьют кровь из людей до гробовой доски, - возмутился Путин.

Президент согласился, что у людей должна быть возможности списать долги официально. А то им проще становится получать зарплату в конверте.

- У граждан должно быть право на ошибку, - поддержал премьер Михаил Мишустин. - Те, кто оказался под гнетом, выключены из легальной экономики.