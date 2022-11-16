Путин заявил, что кредиты превращают пенсионеров в вечных должников

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пенсионерам российские банки выдают небольшие кредиты, пожилые граждане потом превращаются в вечных должников, из них "пьют кровь до гробовой доски", это следует прекратить, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством сегодня, 16 ноября.

Президент ранее также попросил российское правительство уделить повышенное внимание людям старшего возраста.

"Потому что банки легко и... выдают небольшие суммы кредитов, так как у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников…”, - отметил глава государства.

Также Владимир Путин призвал банки более ответственно подходить к потребительскому кредитованию.

Ранее президент России раскритиковал избыточную бюрократию в сфере фермерского кредитования. Он подчеркнул, что кредиты должны быть доступнее.