Эксперт оценил перспективы введения бесполетной зоны на украинской границе после попадания ракеты на территорию Польши

Политолог Олег Бондаренко. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Вчерашнее падение «неизвестной ракеты» на территорию Польши вызвало панику во всем мире, отдельные «горячие головы» заговорили, что это может стать поводом к началу Третьей мировой войны. Как водится, все сразу решили, что снаряд был непременно российским.

Но к утру 16 ноября к мировому сообществу начало приходить осознание, что в этом деле что-то не чисто. Наконец, даже президент Польши Анджей Дуда признал, что злополучная ракета «с большой вероятностью» была выпущена украинской ПВО, да и вообще атака была непреднамеренная.

«Радио КП» узнало у директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко, кому понадобилось раскручивать этот инцидент в контексте военного противостояния России и НАТО.

- Поляков понять можно, у них погибли двое граждан. С другой стороны, Варшава пыталась использовать эту ситуацию в политических целях, так как они озабочены ситуацией на Украине, — отметил эксперт. — У Запада теперь логика такая: не имеет значения, чьи это ракеты и с чьей территории они были запущены. Важно то, что они прилетели в результате специальной военной операции России против Украины, то есть, виновата в любом случае наша страна, даже если ракета и украинская.

Бондаренко считает, что Польша и другие страны потребуют ввести вблизи украинской границы бесполетную зону.

- Очевидно, что соседние с Украиной страны поостерегутся вообще как-то летать вблизи украинских границ. Другое дело, что кто-то уже предлагает со стороны Запада ввести такую же зону над территорией Западной Украины, но сделать это будет технически очень тяжело. Представим, что какая-нибудь польская ракета сбивает что-нибудь летящее из России над территорией Львовской области – тут уже огромные возможности для провокаций и эскалации, - рассказал эксперт.