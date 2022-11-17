Коронавирус с нами надолго. Возможно, навсегда

В этом сезоне риск заболеть гриппом выше, чем в предыдущие годы. Фото: Shutterstock

На вопросы «Комсомолки» отвечает заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ Елена Владимировна Эсауленко.

ЕСТЬ ЛИ АВТОР У «КОРОНЫ»

- Елена Владимировна, стало известно, что коронавирус все-таки имеет искусственное происхождение. Во всяком случае, так утверждают немецкие ученые. Скажите, это может как-то повлиять на лечение? Сейчас и в будущем?

- Насчет происхождения нового коронавируса SARS-CoV-2 существуют различные мнения, в том числе и об искусственном. На сегодняшний день мнения ученых по данному вопросу расходятся, поскольку однозначно утверждать, как именно появился SARS-CoV-2, невозможно. Это всего лишь гипотеза, которая не может повлиять на терапию коронавирусной инфекции (COVID-19). Что касается лечения пациентов, безусловно, наука не стоит на месте, и на данный момент исследуются сотни молекул потенциальных лекарств как для лечения, так и для профилактики. А пока в повседневной жизни оказание помощи проводится в соответствии с официальными временными рекомендациями Министерства здравоохранения РФ, которые регулярно обновляются в связи с появлением новых данных.

- Есть, может, какая-то статистика, с какими последствиями коронавируса врачи встречаются чаще всего - и вы, как специалист, в частности?

- Конечно, такая статистика ведется и в разных странах, и Всемирной организацией здравоохранения. Данные находятся в открытом доступе на интернет-ресурсах, посвященных COVID-19. Самой большой и массовой проблемой после перенесенного COVID-19 стал постковидный синдром, долгосрочное состояние, которое включает выраженную слабость, нарушения памяти, внимания, сна и настроения, тяжесть в грудной клетке, ощущение неполного вдоха, головные, суставные и мышечные боли, нарушения сна, депрессию, снижение когнитивных функций, расстройство терморегуляции и другое.

- Есть ли какие-то прогнозы о том, как может дальше меняться коронавирус и наши с ним «взаимоотношения»?

- Единственное, что можно сказать сейчас определенно, - новый коронавирус с нами надолго, а может, и навсегда. С учетом его высокой способности изменяться, понятно, что появляются новые разновидности, обладающие более высокой скоростью распространения у населения и приводящие к тяжелому течению заболевания с осложнениями и неблагоприятными исходами. Возможно, что с приходом новых подтипов вируса будут появляться и новые симптомы. Сегодня уже очевиден постепенный переход SARS-СoV-2 из разряда пандемических респираторных вирусов в сезонный, с которым мы будем встречаться ежегодно в эпидемические подъемы заболеваемости.

А КАК ЖЕ ГРИПП?

- Сейчас еще предрекают и довольно серьезную эпидемию гриппа. Надо как-то особенно следить за иммунитетом. Подскажите, как себя и близких можно сберечь?

- Действительно, риски заболеть гриппом в текущем эпидемическом сезоне выше, чем в предыдущих. Заболеваемость гриппом в период 2020 - 2022 гг. была низкой, что объясняется приходом пандемического нового коронавируса, буквально вытеснившего из циркуляции другие респираторные вирусы, и, безусловно, введением противоэпидемических мер и профилактических мероприятий в связи с текущей пандемией. Поэтому популяционный иммунитет к ОРВИ, включая грипп, снижен, и каждый из нас может быть не готов к встрече с вирусами. Наиболее действенный способ уберечь себя от тяжелого течения гриппа - это вакцинация. Она способна предотвратить инфицирование, а в случае заболевания - дать шанс на более легкое течение. Нужно помнить, что полноценная профилактика может быть обеспечена только при комплексном подходе - использование специфических средств (вакцина) и неспецифических, средств, корректирующих иммунитет. А если вы все-таки заболели гриппом, в помощь иммунитету может использоваться, например, противовирусный препарат Эргоферон.

МИФЫ И ПРАВДА О ПРИВИВКАХ

- Некоторые не очень доверяют отечественным вакцинам от гриппа - мол, побочные эффекты. Имеет ли такое опасение под собой основания?

- Нежелательные (побочные) явления встречаются, во-первых, крайне редко, во-вторых, относятся к местным (покраснение в месте введения, небольшая болезненность), возможен незначительный подъем температуры. В-третьих, их длительность не превышает одного-двух дней при полном сохранении работоспособности. Перед введением вакцины врач проводит консультирование и дает разрешение или медотвод. И когда вы решаете для себя, вакцинироваться или нет от гриппа, то рекомендую вспомнить о тяжелом течении заболевания, о развитии дыхательной недостаточности, обострении хронических заболеваний и тех умерших, которые могли бы быть с нами и сейчас. Прежде всего вакцинироваться необходимо лицам возрастной категории 60+ и детям, лицам с множественными ежедневными контактами, к которым относится большинство из нас!

- Часто слышу утверждения: «Никогда гриппом не болел, а сделал прививку от него - и тут же свалился с гриппом». Что это - мифы?

- Данное утверждение не лишено оснований. Есть несколько причин для возникновения подобной ситуации. Во-первых, человек мог уже быть инфицирован вирусом, но находится в стадии так называемой предболезни - симптомов еще нет. И вакцинация по времени совпала с развитием развернутой клинической картины болезни. Во-вторых, антитела в нужном для полноценной защиты от гриппа количестве появляются не на следующий день после вакцинации. Организму нужно время, чтобы их выработать, - 10 - 14 дней. В-третьих, после вакцинации в течение нескольких недель, пока идет наработка антител, иммунная система работает с большим, чем обычно, напряжением. И, возможно, организм нуждается в дополнительной поддержке иммунитета в этот период. Также для профилактики гриппа и других ОРВИ в период подготовки к вакцинации и на фоне ее проведения могут использоваться лекарственные средства. Например, Анаферон у взрослых и Анаферон детский - у детей в возрасте от 1 месяца. Именно они могут помочь иммунитету справляться с респираторными вирусами и, что важно, могут применяться длительными курсами от 1 до 3 месяцев по очень простой схеме - 1 таблетка в день.

КСТАТИ

Поможет ли ЗОЖ?

- Насколько велико влияние питания, спорта и образа жизни на иммунитет? Или «крепкое здоровье» и устойчивость к инфекциям - это все-таки врожденное?

- Врожденное - это то, что каждый из нас унаследовал от своих родителей в генетическом плане. Но человек - существо не только биологическое, но и социальное. Соответственно, для крепкого здоровья важны все факторы - и правильное, сбалансированное по составу и режиму питание, и достаточный сон, и физически активный образ жизни, и гигиенические навыки, и своевременная профилактика. Все, что мы называем сегодня здоровым образом жизни - ЗОЖ. Заботьтесь о себе, берегите себя и своих близких и не болейте!