Снимать квартиру сейчас в два раза дешевле, чем покупать в ипотеку

Вице-президент Российской гильдии риэлторов Полторак посоветовал не откладывать запланированную покупку квартиры Фото: Алексей БУЛАТОВ

НЕПОДЪЕМНАЯ ИПОТЕКА, ДАРМОВАЯ АРЕНДА

Владельцы жилья в печали. Для этих рантье наступили трудные времена. Зато люди, свободные от собственности, ликуют. Аренда подешевела, причем настолько, что впору задуматься: может, стоит пока повременить с приобретением собственный «квадратов» — снимать оказывается значительно дешевле, чем выплачивать ипотеку.

Эти посильные каждому школьнику подсчеты подтвердило и недавнее исследование ЦИАН. Сейчас в среднем аренда однокомнатной квартиры в городе с населением от 500 тысяч человек обходится в 19,5 тысяч рублей в месяц, а средний ежемесячный платеж по ипотеке — 30,7 тысяч рублей. То есть в 1,5 раза больше.

Ближе всего эти показатели (разница не более 5 тыс руб.) в Ярославле, Астрахани и Челябинске. Это объясняется относительно невысокой средней стоимостью недвижимости (до 2,5 млн рублей), а значит, и меньшим размером ипотечного кредита и также платежа по нему, приводит РБК данные ЦИАН. А самый большой относительный зафиксирован в Севастополе и Владивостоке — более чем вдвое. Самый же большой разрыв не в «разах», а в рублях — в Москве и Санкт-Петербурге: соответственно 39 тыс руб и 27 тыс руб в месяц.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ РАЗРЫВ — В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ

А в отдельных районах Москвы разница еще выше. Корреспондент «Комсомольской правды» провел свой расчет на знакомой местности. Выбираю хорошо знакомый дом в центре Москвы около метро «Таганская». Локация — огонь, как говорят в таких случаях профессиональные риелторы. Средненькая по уровню ремонта однушка там несколько месяцев назад выставлялась за 15 млн и была продана. Кто его знает, с дисконтом ли без, но допустим, покупатель выторговал миллиончик, получается, она обошлась ему в 14 млн.

Для того, чтобы купить такую же по ипотеке при тех же условиях, которые определило в своем исследовании ЦИАН (10,4% ставка, 20% первоначальный взнос и 23,4 года выплаты, это средняя длительность по данным ЦБ) придется ежемесячно раскошеливаться на 115 тыс. руб. - такой ответ дал ипотечный калькулятор Сбербанка. Дешевле застрелиться.

А что насчет аренды? В августе прошлого года, например, в этом доме легко можно было сдать такую квартиру за 55 тыс, а если повезет, то и за 60 тыс. С видом на Москва-реку — как минимум на 5 тыс дороже. А сейчас владельцы квартиры с окнами на набережную никак не могут сдать свое жилье даже за 47 тыс. Двушка с окнами во двор — 45 тыс, однушка — 42. Полноценная однушка с 10-метровой кухней на 16-м этаже - когда такое бывало! И это не фейк, реальное объявление. Если предположить, что хозяин снизит до 40 тыс руб, то разница между ипотекой и арендой будет почти трехкратной, а в абсолютном выражении — приблизится к 80 тыс руб.

В этом случае аренда за год подешевела на 27%. Конечно, такое сильное падение наблюдалось не везде. По данным риэлторской компании «Этажи», за год цена аренды однушки в столице упала на 18,2%, двушки стали дешевле на 8,5%. В Питере падение составило соответственно 11,9% и 6,3%.

ЛУЧШЕ ХОРОШО ЖИТЬ, ЧЕМ ПРАВИЛЬНО ВЫЧИСЛЯТЬ

Так что же делать — покупать жилье, или подождать, пока оно еще больше подешевеет, а тем временем снимать за копейки?

- Покупать или снимать - это разные решения для разных задач, - сказал kp.ru вице-президент Российской гильдии риэлторов, председатель правления компании «Бест Недвижимость» Григорий Полторак. - Если вы приехали в другой город работать или учиться и еще не определились, останетесь ли здесь, то вам безусловно, лучше арендовать. А решили обосноваться в регионе, оставить квартиру детям, то нужно решать в пользу покупки. Конечно, если нет денег на первоначальный взнос, то ипотека пока не для вас. Но если деньги есть, то какой смысл прожигать их на аренду, тем более, что деньги дешевеют?

Довод о том, что квартиры дешевеют и могут подешеветь еще больше, тогда и ипотека обойдется дешевле, эксперта не смутил.

- Во-первых, кто вам пообещал, что квартиры будут еще больше дешеветь? Этого никто не знает — может, будут, а может нет, - ответил Полторак. - Например за последние три года недвижимость подорожала практически в 2 раза — этого никто предположить не мог. Говорили, что наступил предел, а оказывается не наступил. Поэтому и сейчас не стоит гадать, а надо в соответствии с потребностями. Вы подождете годик-другой и безвозвратно потеряете это время своей единственной жизни. Да еще можете и проиграть по деньгам. Но главное — время, это невосполнимый ресурс, но многие его почему-то не учитывают.

ПОКУПКА ВТОРИЧКИ ХУЖЕ ЧЕМ ДЕПОЗИТ

Так, с ипотечниками разобрались. Но интерес к жилью проявляют еще и те, кто хочет уберечь нажитое непосильным трудом. Им как быть — покупать или еще подождать?

- Если у вас нет бизнеса, и вы хотите ограничиться пассивным доходом, то есть смысл купить жилье на стадии строительства у надежного застройщика — готовая квартира будет стоить дороже, и вы сможете заработать при продаже, - советует эксперт.

Покупать квартиру на вторичном рынке, чтобы ее сдавать, по его мнению, самый невыгодный вариант, особенно сейчас.

- Доходность арендного жилья — примерно 4% годовых, - рассуждает Полторак. - При этом есть риски. Надо взаимодействовать с арендаторами, периодически что-то ремонтировать, обновлять. Плюс налог на недвижимость, подоходный налог. Так что в нынешней ситуации, это самый невыгодный вариант - спокойнее и доходнее положить деньги на депозит в надежный банк.

СКОЛЬКО СТОИТ ИПОТЕКА И АРЕНДА, тыс. руб.

Город / Аренда / Ипотека

Москва 45,7 / 84,5

Санкт-Петербург 29,9 / 57,3

Севастополь 22,2 / 45,9

Владивосток 21,1 / 43,6

Казань 22,7 / 42,8

Уфа 16,5 / 29,6

Тюмень 20,5 / 32,4

Рязань 14,7 / 25,6

Воронеж 18,4 / 26,2

Ярославль 19,4 / 24,1

Челябинск 14,2 / 18,5

Астрахань 19,5 / 21,9

Источник: РБК, ЦИАН