Орбакайте, Бузова, Михеева – в перьях, камнях и блестят. Звезды показывают, в какой одежде встречать 2023 год

Кристина Орбакайте и два тренда: серебряное платье и россыпь камней на плечах. Фото: телеканал «Россия».

Наряд на встречу нового года надо выбирать заранее. В последние недели декабря интернет-магазины и ателье будут перегружены заказами. Можно заказать обновку, а часто достаточно просто перебрать гардероб и добавить пару новых деталей, чтобы создать актуальный праздничный образ. Выбираем модные наряды со звездами, опираясь на рекомендации стилиста. Стилист Юлия Казакова рассказала KP.RU в чем встречать 2023 год, чтобы выглядеть модно. Эксперт ориентируется на тренды, но для поклонников восточного гороскопа тоже дала совет.

Стилист Юлия Казакова рассказала нам: в этот раз модные тренды и любимые цвета черного водяного Кролика совпали. Фото: Личный архив

Идеальный наряд от стилиста:

- Платье-сетка: можно и мини, и макси. Актуально – лонгсливы с сетками, усыпанными кристаллами.

- Брючные или пижамные костюмы с россыпью камней.

- Платья с разрезами или геометрическими вырезами. Длина – мини или миди.

- Брючные костюмы, платья или корсеты с пушистыми перьями страуса. Также возможен вариант: топ и юбка с перьями.

- Если наряд без перьев и кристаллов, тогда дополните образ красивой обувью. Нарядными туфлями, босоножками в кристаллах, с декоративными элементами: кисточками из перьев страуса, двойные бантами с кристаллами или из металлизированной кожи.

- Черный цвет и нарядный, и актуальный. Также актуальны – серебристый, белый, золотой, яркий розовый или фуксия. Если вы хотите выбрать наряд согласно восточному гороскопу, то у меня для вас хорошая новость: ваш наряд будет в тренде, так как так как в год черного водяного Кролика рекомендуют цвета – черный, золотой, бежевый, голубой. Ткани - легкие, воздушные, мягкие, струящиеся. Модели – комфортные.

Блестящие Михеева и Караулова

Подруги Алла Михеева и Юлиана Караулова — удачно нарядились: Кролику понравится. Фото: социальные сети

Певица Юлианна Караулова и телеведущая, участница «Ледникового периода» Алла Михеева нарядились на вечеринку блестяще во всех смыслах. Серебристый и золотой – модные и праздничные варианты. Платья, расшитые пайетками – отличный вариант для тех, кто хочет выглядеть нарядно и эффектно, но не хочет заморачиваться над деталями образа. Эти платья самодостаточны, дальше себя можно не украшать – украшений достаточно изящных и лаконичных.

Пернатая Аида и Киркоров

Аида Гарифуллина и Филипп Киркоров в удачных образах для встречи 2023 года. Фото: социальные сети

Оперная певица Аида Гарифуллина в наряде, сшитом специально для нее – модель простая, струящийся шелк выглядит изящно. Но главный шик – вот эти перья. Справятся в любом ателье, а портнихи с опытом и дома. Главная задача – купить декор в виде перьев. Год Кролика не стоит отмечать в нарядах с элементами меха, а вот перьевой набор одобрен стилистами. Рядом с Аидой – певец Филипп Киркоров демонстрирует отличный мужской вариант карнавального костюма, это для тех, у кого жены шьют и смогут украсить и не испортить пиджак и брюки.

Орбакайте в камнях

Певица Кристина Орбакайте в нарядном мини платье – праздник здесь в каждой детали. Сверкающая ткань, россыпь камней на плечах, колготки в сетку. Дочь Клавдия вся в маму – маленькая модница.

Савичева в сетке

Юлия Савичева модничает в сетке с кристаллами. Фото: социальные сети

Юлия Савичева в трендовой сетке с мелкими кристаллами. Певица выбрала мелкую сетку, также можно приобрести накидки с сеткой любого размера.

Бабкина в костюме

Надежда Бабкина умеет расставить модные акценты с помощью оригинальных украшений. Фото: социальные сети

Народная артистка Надежда Бабкина показывает пример: как быть одновременно и элегантной, и нарядной. Брючный костюм насыщенного цвета смотрится нарядно, благодаря качественной ткани и идеальному крою. Праздничные штрихи – массивные оригинальные украшения, яркий макияж, укладка.

ГлюкоZа в чешуе

ГлюкоZа и ее идеальный пиджак для вечеринки. Фото: социальные сети

Певица Наталья Ионова нашла идеальный новогодний костюм – он пошит из очень легкого немнущегося материала, практически невесомого. Верхний слой напоминает мелкие рыбные чешуйки – в свете новогодних гирлянд они станут переливаться. Отличный вариант и для офисного вечера, и для праздника в кругу семьи. Удлиненный пиджак с удлиненными рукавами креативного кроя – носят и с лосинами, и с брюками, и с юбками.

Лянка Грыу в костюме зефира

Лянка Грыу нарядилась чувственной леди. Фото: социальные сети

Звезда сериала «Тест на беременность» Лянка Грыу в классической «двойке»: белый верх, черный низ в праздничном исполнении. Блузка шикарная – как воздушный зефир. Открытые плечи самый легкий способ сделать образ чувственным без штампов в виде декольте и мини. Такую блузку легко сшить – кстати, можно из огромных перьев. Брюки-клеш – отличный комплект для новогодней дискотеки.

Бузова на волне

Ольга Бузова выгуляла любимый цвет Кролика. Фото: телеканал «Жара».

Ольга Бузова отрепетировала новогоднюю вечеринку в нежно голубом платье. Цвет – фаворит водяного Кролика. Сзади - шлейфом и вырез на спине. Браслеты и кольца поверх креативных рукавов-перчаток – модный декор.