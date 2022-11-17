Отдала, потому что подцепила лорда Портмана: Найденная сестра Водяновой может оказаться ее тайной дочерью

Наталья Водянова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эта история, похожая на мексиканский сериал, потрясла весь мир. Супермодель Наталья Водянова в интервью американскому журналу «Vogue» рассказала, как внезапно нашла младшую сестру, потерянную 22 года назад. Ее мама Лариса Кусакина родила в Нижнем Новгороде девочку Машу. Отец ребенка бросил женщину, так что будущее у малышки вырисовывалось весьма неприглядное: расти в 20-метровой комнате вместе с тремя сестрами, одна из которых страдает ДЦП.

Личная жизнь у Ларисы катастрофически не складывалась, она и так воспитывала трех дочерей – старшую Наталью, среднюю Оксану - инвалида с рождения, и младшую Кристину. И тут внезапно на свет появилась четвертая девочка.

Мама Водяновой Лариса Кусакина. Фото: соцсети.

В интервью американской редакции Наталья поведала, что это она уговорила маму отказаться от младшей дочки. Мол, ее мать и так с трудом тянула девочек, а тут еще одна… В итоге в 2000 году новорожденную малышку отдали на удочерение. Позже Наталья опомнилась и принялась искать пропавшую сестру, но было уже поздно. Разбогатев, супермодель наняла лучших детективов, но и они не смогли найти следы Маши.

Сестру Водяновой зовут Дженнифер Бернс. Фото: соцсети.

И вот спустя годы выяснилось, что девочку удочерила американская семья из Северной Каролины. Сестру Водяновой зовут Дженнифер Бернс. Несколько лет назад она заинтересовалась тайной своего рождения. Девушка сдала тест ДНК и через специальный сервис принялась искать возможных родственников. Тут-то и выяснилось, что у нее есть сестра – известная модель. Дженнифер, Наташа и их мама Лариса воссоединились, обнялись и пролили много слез. А заодно снялись в фотосессии для глянцевого журнала.

«У моей мамы было несколько несчастливых отношений, включая моего отца. Мы жили вчетвером (Наталья, ее мать Лариса и две сестры Оксана и Кристина – Ред.) в 20-метровой комнате без ничего. Мама очень, очень много и тяжело работала», - посетовала Водянова.

Пока одни умиляются и поздравляют звездную семью со счастливым воссоединением, другие сопоставили даты из биографии Водяновой и решили, что что-то в этой истории нечисто. Ведь в 2000-м году, когда 18-летняя Наташа посоветовала маме отдать младшую сестру, она уже работала в Париже. В 17 лет Водянова заключила контракт с западным модельным агентством Viva, уехала во Францию и вполне неплохо зарабатывала. Получается, что Наталья заставила мать избавиться от ребенка, когда сама была успешной и могла помогать семье?

Уже в 17 лет Наталья заключила договор с западным модельным агентством и уехала в Париж. Фото: соцсети.

Более того, к тому моменту Наталья уже познакомилась со своим будущим первым мужем – британским лордом Джастином Портманом. Они вместе укатали в путешествие по Африке, откуда Водянова вернулась уже беременной. Их первенец Лукас появился на свет в 2001 году.

В 2000-м году, когда 18-летняя Наташа посоветовала маме отдать младшую сестру, она уже познакомилась со своим будущим первым мужем – британским лордом Джастином Портманом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По Сети тут же начала гулять еще одна версия: американская сестра Водяновой может оказаться… ее собственной дочкой. Якобы юная Наташа родила ребенка и решила отдать его, потому что начинающая манекенщица с малышом никому не нужна. К тому же на горизонте замаячил перспективный муж – состоятельный Портман. Чтобы не отпугнуть чопорного британца, Наталья, мол, и решила избавиться от малышки. А чтобы спрятать концы этой истории, Водянова могла выдать свою дочь за ребенка своей мамы.

Первенец Натальи Лукас Портман появился на свет в 2001 году, через год после того, как ее мама отдала на усыновление младшую дочь. Фото: соцсети.

В соцсетях обсуждают и кандидатуру возможного отца дочки Водяновой. В то время Наталья близко общалась с известным светским фотографом Алексеем Васильевым. Именно он разглядел в юной Наташе будущую звезду и посоветовал ее западному агентству. Позже он открыл миру другую модель – украинку Ольгу Куриленко. Алексей Василев – темноволосый, с характерным разрезом глаз. Американская сестра Натальи Дженнифер Бернс – тоже темненькая, и действительно очень на него похожа.

Предполагаемым отцом дочки Водяновой называют фотографа Алексея Васильева. Фото: соцсети.

То, что неожиданное признание Водяновой вызвало множество вопросов, совсем неудивительно. В этой истории и правда много тайн, которые, возможно, со временем станут явью. Причем отнюдь не глянцевой, как это пытается представить американское издание.