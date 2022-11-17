Брэд Питт встречается с бывшей женой Пола Уэсли из «Дневников вампира»

Брэд Питт. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще недавно западные таблоиды уверяли, что Брэд Питт встречается с моделью Эмили Ратаковски. Правда, потом выяснилось, что манекенщица увлечена совсем другим мужчиной. И вот теперь папарацци подкинули поклонникам артиста новую версию его личной жизни. Фотографы сняли Брэда обнимающимся на улице с фитнес-тренером Инес де Рамон. Их увидели на концерте Боно в Лос-Анджелесе.

Инес – бывшая жена актера Пола Уэсли из «Дневников вампира». Пара развелась всего два месяца назад. И вот теперь 29-летняя Инес тусуется с Питтом. Говорят, Брэд очень увлечен эффектной брюнеткой. Он уже познакомил ее со своими друзьями - Синди Кроуфорд и ее мужем Рэнди Гербером, а также с Шоном Пенном.

Говорят, актер встречается с фитнес-тренером Инес де Рамон. Фото: соцсети.

Инесс не только фитнес-тренер, но и модель. Раньше она сотрудничала с известными ювелирными брендами. А сейчас девушка следит за правильным питанием богатеньких жителей Лос-Анджелеса. Инес знает несколько иностранных языков: немецкий, английский, испанский, французский и итальянский.

Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались пять лет назад, однако до сих пор ведут в суде войну за опеку над детьми. За годы после развода и Питту, и Джоли не раз приписывали романтические отношения. Но, судя по всему, ни одна из интрижек не стала для актера чем-то серьезным. Последний громкий роман Питта случился два года назад – актера заметили вместе с немецкой моделью Николь Потуральски. Брэд встречался с 27-летней манекенщицей несколько месяцев, у них была любовь на расстоянии: он жил в США, Николь – в Берлине. Влюбленные летали друг к другу в гости, но такая ситуация не могла продлиться долго.

По словам одного из приятелей актера, Брэд мечтает найти женщину, с которой он проведет оставшиеся годы. Но шум вокруг его имени и бесконечные скандалы с экс-супругой не оставляют на это ни малейших шансов. Стоит рядом с ним появиться любой женщине – хотя бы коллеге по работе, папарацци тут же раздувают из этого сенсацию.

Инес – бывшая жена актера Пола Уэсли из «Дневников вампира». Фото: соцсети.

- Питт вроде бы хочет пойти на свидание, но потом его что-то словно останавливает. К тому же он не хочет огласки в СМИ и общественности, это его сильно раздражает. А еще Брэд настроен серьезно — он очень хочет найти человека, с которым мог бы провести всю оставшуюся жизнь,- ранее сообщил источник изданию US Magazine. – Проблема в том, что он ненавидит свидания и то, что он не может даже выйти за дружеским кофе, чтобы об этом не сплетничали.