«Мы - нация в упадке»: Стали известны основные положения предвыборной программы Трампа

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Экс-глава Белого дома Дональд Трамп подал документы в Федеральную избирательную комиссию в качестве официального участника президентской гонки 2024 года.

Одновременно стали известны основные положения его предвыборной программы.

По мнению Трампа, нынешнему президенту США Джо Байдену удалось уничтожить то, что создавалось едва ли не столетиями – экономическое благосостояние граждан Америки и уважение к США со стороны всего остального мира.

– Мы - нация в упадке. Мы – нация-неудачник для миллионов американцев. Я позабочусь о том, чтобы Джо Байден не получил еще четыре года, – заявил экс-президент США.

Предвыборная программа Трампа-2024 получила агрессивно консервативную направленность; в нее вошли, например, требования казни людей, осужденных за наркотики.

Она станет для Трампа третьей по счету, после выигранных выборов в 2016 году и поражения, с которым он так и не смирился, в 2020 году.

Пока неизвестно, как сложатся дела, но позиция политика осложняется тем, что его рейтинг постепенно снижается, а на этом фоне восходит новая звезда республиканцев – губернатор Флориды Рон Десантис.

Вместе с тем, Дональд Трамп был и пока остается самой влиятельной фигурой в Республиканской партии.