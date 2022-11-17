В США назвали Россию столпом нового миропорядка

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По мнению профессора международных отношений американского Macalester College Эндрю Лэтэма, правила, сложившиеся после Второй мировой войны, уходят в прошлое и Соединенным Штатам придется мириться с тем фактом, что отныне миропорядок будут устанавливать не только они.

Ранее, считает профессор, все было не только завязано на США, но и служило их выгоде. Теперь же на мировую арену выходят другие мощные игроки, не считаться с которыми просто не выйдет.

– Новый миропорядок будет отражать ценности и интересы таких стран, как Китай и Индия, и, возможно, даже России, в той же степени, что и Соединенных Штатов, – убежден Лэтэм.

Он считает, что признаками кардинального изменения в геополитике являются кризисы в Евросоюзе и НАТО, а центробежные силы грозят просто разорвать альянс изнутри.

Ранее Лэтэм заявлял, что, несмотря на крайнее несогласие с таким исходом Запада, наиболее вероятным сценарием завершения конфликта на Украине является победа России.