Мобилизованных россиян учат сражаться за каждый квартал под перекрестным огнем

Для курса интенсивной боевой подготовки «бой в городе» на полигоне Беларуси построили учебный поселок «Зорнае»

Цель учений поставлена четко: захватить и зачистить надо целый населенный пункт. Его модель, как еще одна учебная точка, спроектирована на одном из полигонов в Белоруссии. Более, чем реалистично. С высотными зданиями, частными домами, магазинами и остановками. Даже название у поселка есть - «Зорнае» («Звездное»).

«Наступающим непросто. Они не знают, где укрыта группа обороны и где ее огневые точки, надежно скрытые и замаскированные. Высотные здания штурмуют первыми. В ход идут гранаты и дымовые шашки. Поселок накрывает плотная завеса. Видимость нулевая, но слышимость идеальная: стреляют со всех сторон.

Бой в городе продолжается. Штурмовая группа атакует, продвигаясь все дальше, вглубь населенного пункта. Поддерживая, стабильный огонь, пытается задавить противника. Здесь как раз линия обороны», - комментируют кадры в Минобороны.

Военнослужащие учатся выживать под перекрестным огнем, сражаясь за каждый квартал, за отдельные дома частного сектора. Личный состав по обе стороны учений предельно честен: при условном ранении боец складывает оружие. Потом все повторяют. Бойцов учат принимать мгновенные решения, действовать быстро, работать командой. Чтобы, уже в реальных условиях, минимизировать, а лучше и вовсе свести к нулю потери личного состава.

«Адреналин зашкаливает, ребята все слажены. Особенно наше первое отделение. Все отлично сработали, все друг друга прикрыли», - говорит журналистам заместитель командира отделения с позывным «Смайл».

Темп боевого слаживания военнослужащих региональной группировки сил в Белоруссии высокий. Но военные продолжают совершенствовать свое мастерство, ежедневно, без выходных, и днем, и ночью, выходя на огневые рубежи.