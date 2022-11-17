Олимпиада «Безопасные дороги» продлена до 27 ноября

Более 2,5 млн школьников 1-9 классов по всей России уже приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги», которая проходит с 1 ноября в рамках национального «Безопасные качественные дороги».

В связи с большой популярностью, а также высокой социальной значимостью, срок Олимпиады продлен еще на неделю – до 27 ноября. Поучаствовать в онлайн состязании можно на платформе Учи.ру.

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» проводится третий год подряд. Организаторами олимпиады выступают Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством Просвещения Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты». Олимпиада «Безопасные дороги» проходит на безвозмездной основе на образовательной платформе Учи.ру.