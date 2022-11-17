В течение месяца в Луганской Народной Республике росгвардейцы провели более 700 поисковых и разведывательно-поисковых мероприятий, около 400 адресных мероприятий и выполнили более 1100 задач инженерной разведки.

«Подразделения Росгвардии обнаружили месторасположение более 400 операторов БПЛА противника, большинство из которых уничтожены артиллерией», - сообщает Росгвардия.

Кроме того, росгвардейцы задержали 4 военнослужащих ВСУ и 10 человек, причастных к деятельности

националистических организаций, уничтожили 4 танка, 6 минометов и 11 единиц бронетанковой техники.

Бойцы ведомства изъяли у населения 14 ПТУР, порядка 50 гранатометов, более 3 тысяч артиллерийских и реактивных снарядов, около 1000 противотанковых мин и почти 85 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию, а также выстрелы к гранатометам и наркотические вещества.

Годное оружие после проверки на полигоне может быть использовано для обучения, а также в боях против украинских националистов.