Возобновлена подача голубого топлива

В Запорожской области продолжаются работы по подключению газа - они ведутся согласно графику. Фото: Администрация города Мелитополя

Безусловно, это создало жителям много трудностей. Но попытки националистов отыграться на простых людях в итоге оказались безуспешными - на созданную Киевом проблему оперативно отреагировало правительство Российской Федерации.

Для восстановления газоснабжения в Запорожскую область прибыли российские специалисты, которым удалось быстро, насколько это вообще возможно, решить проблему. Подача газа в регионе возобновилась быстрее, чем даже планировалось. И сейчас можно уверенно сказать: проблем с газификацией в районах нового субъекта России нет.

ГАЗИФИКАЦИЯ ПРОЙДЕТ ВЕЗДЕ

Запорожскую область подключили к газотранспортной системе России, а первым городом, куда начали подавать газ, стал Бердянск. 24 октября работы стартовали в Военном городке и микрорайоне Стекловолокно. Бердянские газовики трудятся без выходных, на помощь городским службам приехало более ста сотрудников Облгаза.

Благодаря тому, что газ теперь подается, бердянский хлебокомбинат, например, сможет увеличить объем производства. До недавнего времени предприятие работало на твердом топливе и не могло выпустить больше шести тонн хлеба в сутки. Этого было мало.

Подключение сел Бердянского района к российской газовой системе началось еще раньше - в середине прошлого месяца. Тогда же газовики пошли по квартирам с ревизией газового оборудования. Ведь у многих здесь даже в многоквартирных домах стоят индивидуальные газовые котлы - с их помощью при Украине обогревать квартиры было дешевле.

Работы по газификации Бердянска находятся под контролем главы администрации Александра Сауленко. Фото: Администрация города Бердянска

Глава администрации Бердянска Александр Сауленко призывает жителей соблюдать осторожность, своевременно сообщать о рисках утечки газа и не препятствовать работе специалистов, которым, помимо прочего, нужно умудриться проверить состояние газового оборудования и труб в пустующих квартирах.

- Для того чтобы обеспечить людям безопасность, газовикам нужен доступ во все квартиры. Люди не могут быть заложниками тех, кто уехал и не оставил соседям ключи, не позаботился о доступе в свои квартиры на случай экстренных ситуаций. Упреждая слухи и домыслы, сразу отмечу, что данная процедура не предусматривает изъятия частной собственности, - отметил Александр Сауленко.

На данный момент в Бердянском районе восстановлено газоснабжение 35 многоквартирных и 165 частных жилых домов. Газ поступает уже почти 2500 абонентам.

ТЕПЛО - В ШКОЛЫ, БОЛЬНИЦЫ И ДАЛЬШЕ ПО СПИСКУ

Российский газ уже получил и Мелитополь - работы по налаживанию газовой системы там находятся в завершающей стадии. С 1 ноября предприятие «Мелитопольгаз» поэтапно запускает природный газ в систему газоснабжения предприятий, многоквартирных и частных домов города.

В первую очередь будут подключаться котельные, отвечающие за тепло в детских садах, школах и больницах. По словам главы администрации Мелитополя Галины Данильченко, в жилые дома газ поступит в самое ближайшее время.

- Все процедуры по подключению проходят согласно графику. Я признательна мелитопольцам за терпение и понимание и могу заверить: теперь мы будем с газом, и в наших домах будет тепло, - сказала Данильченко.

Следующими населенными пунктами, куда придет российский газ, будут Токмак и Энергодар. Министерство энергетики РФ старается сделать все, чтобы газификация Запорожской области прошла в сжатые сроки.