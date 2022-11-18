Когда нет чужой беды

Активисты молодежного движения #ЮгМолодой передали собранную гуманитарную помощь добровольцам Запорожского батальона имени Судоплатова.

Месяц назад, после подписания президентом закона о принятии Запорожской области в состав РФ, для жителей нового региона началась совершенно другая жизнь. Полтора миллиона русских и русскоязычных людей получили возможность учиться и работать как дома, так и в других регионах России, свободно говорить на родном языке и получать на нем образование. И что особенно важно - их больше никто не будет принуждать отвергать свою национальную принадлежность, предавая таким образом память о предках.

Запорожская область успешно сочетает в себе черты индустриального и аграрного региона: при развитом сельском хозяйстве значимую роль в экономике играет также и промышленность. Однако, несмотря на мощный собственный потенциал, без всесторонней поддержки область не сможет полноценно восстановиться. И эта работа идет полным ходом.

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ

В настоящее время при активном участии российских субъектов-кураторов восстанавливаются больницы, службы ЖКХ, открываются школы и новые вузы. Например, учителя из средних школ Мелитополя и других освобожденных населенных пунктов отправились в Ростовскую область на курсы повышения квалификации. Переподготовка необходима, чтобы у них не возникло трудностей в обучении детей по российским школьным программам. А в Мелитополе появился новый вуз - Мелитопольский университет, который объединил несколько работавших в городе более мелких высших учебных заведений. Все эти изменения важны, ведь регион должен чувствовать себя органичной частью России не только в политическом и экономическом плане, но и в культурно-просветительской сфере.

- Мы поможем нашим друзьям, которые живут в Запорожской области, наладить мирную жизнь. В первую очередь начнем решать вопросы образования, коммунального хозяйства, будем заниматься восстановлением разрушенных зданий. Задачи понятны, и Новгородская область сделает все от себя зависящее, чтобы люди в Васильевском районе жили достойно, видели перспективу развития, - заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Этот регион поставил для себя цель восстановить больницу, школы, а также поставить спецтехнику и продовольствие в Васильевский район. Несколько гуманитарных конвоев (в общей сложности более 300 тонн) к подшефным уже прибыло: это медицинские расходные средства для оказания первой помощи, стройматериалы, топливо, продукты питания, товары первой необходимости, канцелярские наборы, одежда и обувь. А после ремонта разрушенных бомбежками помещений реанимации и хирургии новгородские медики намерены оказать содействие в обучении местных специалистов работе на высокотехнологичном оборудовании.

ОБНОВЛЕННЫЕ БОЛЬНИЦЫ И ШКОЛЫ

Шефы из Пензы приехали навестить ребят в новой школе и привезли им гостинцы.

Восстанавливать Запорожскую область помогают многие регионы России. Например, из Пензы жители нового субъекта РФ получают помощь уже не в первый раз. В рамках кураторской работы Пензенская область обеспечивает лекарствами и помогает отстраивать и заново оборудовать поврежденные больницы. Поскольку в целом медицинские учреждения в регионе сохранили свой персонал и продолжают работать, одной из своих приоритетных задач шефы назвали поставку медикаментов.

Нуждаются в обновлении и другие жизненно важные службы Запорожской области, например, коммунальное хозяйство и органы оперативного реагирования. Специалисты кураторского региона навели порядок на теплосетях города Токмак - обновили трубы, чтобы предотвратить аварии и непредвиденные отключения, а также передали местным пожарным брандспойты, шланги и новую технику.

Но самое радостное событие произошло 13 октября - в городе Пологи открыли новую школу. В красивых классах с блестящими партами и полным оснащением и учиться приятнее. После новоселья шефы из Пензы навестили школьников, чтобы узнать об их успехах, и вручили полезные подарки.

«МЫ ОДНА СЕМЬЯ»

Без преувеличения огромную роль в поддержке Запорожской области играют волонтерские организации. Ведь изначально любое добровольческое движение подразумевает идущую от сердца безвозмездную помощь нуждающимся в ней людям.

В числе организаций, которые постоянно отправляют на освобожденные территории помощь, - гуманитарная миссия партии «Единая Россия». Только в конце сентября волонтеры на автотранспорте Росгвардии и под ее защитой доставили 20 тонн медикаментов в больницы Запорожской и Херсонской областей: физраствор и глюкозу, необходимые для больных, находящихся на стационарном лечении. Персонал учреждений с нескрываемым трепетом выразил благодарность от лица всех жителей за оказание помощи в такое непростое время.

Волонтеры гуманитарной миссии «Единой России» доставили 20 тонн медикаментов в больницы Запорожской и Херсонской областей.

Еще один ценный транш отправился из Ярославской области 28 октября. Активисты молодежного движения #ЮгМолодой передали собранную гуманитарную помощь добровольцам Запорожского батальона имени Судоплатова. «Мы одна семья, в которой нет чужих детей, есть поддержка и наша общая победа!» - под таким девизом помогают братским регионам молодые ярославцы. Но думается, что под этими словами подпишутся все, кто сегодня не остается в стороне от тех, кто по-настоящему нуждается в руке помощи.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ИЗ ГОРОДА В ГОРОД

Распространенным явлением стала адресная помощь отдельным населенным пунктам освобожденных территорий. Так, военнослужащие из Саратова помогли доставить пять тонн гуманитарной помощи жителям Энергодара.

- Наши братья как никогда нуждаются в помощи, и мы были бы не русскими, если бы проигнорировали эту нужду, - отметил один из участников гуманитарной миссии. - Мы будем делать все возможное, чтобы наши сограждане как можно быстрее вернулись к привычной жизни.

Кстати, незадолго до приезда в Запорожскую область русские солдаты отгрузили аналогичную партию помощи жителям Херсонской области.

А жители прифронтового поселка Новое в Запорожской области сами обратились к российским военным с просьбой организовать доставку предметов первой необходимости. Наши солдаты с радостью откликнулись - 11 октября после формирования списка продукты, детское питание и предметы личной гигиены были отправлены из города Всеволожска Ленинградской области. Это лишь первая партия помощи. Инициативу подхватили и другие соседи - в ближайшее время в поселке Новое ожидают других поставок из разных регионов России.

Сегодня мы рассказали лишь о нескольких истинных примерах человечности и сочувствия тем, кто сегодня так нуждается в нашей поддержке. На деле их гораздо больше - помощь оказывается как на государственном уровне, так и по инициативе волонтерских организаций и частных лиц. Только так - все вместе, помогая и поддерживая друг друга, - мы победим!

ВАЖНО

Фермеры получат поддержку в виде субсидий

На существенную помощь из России могут рассчитывать фермерские хозяйства Запорожской области, которые получили статус сельхозпроизводителей. Речь идет о субсидиях на закупку семян, ГСМ и удобрения - до 50% возврата затраченных денежных средств. Кроме того, фермерам помогут с проблемой переполненных элеваторов, которые будут вывозить не только автомобилями, но и по железной дороге. Крым со своей стороны предложил соседям возможность обучиться новым технологиям и обменяться опытом с русскими специалистами.