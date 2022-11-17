Участники Форума «Транспорт России» обсудили формулу кооперации в транспортном машиностроении

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Центральным форматом второго дня Форума стала пленарная дискуссия «Транспортное машиностроение. Формула кооперации». Она стала площадкой для обмена мнениями по ситуации в российском машиностроении — одной из самых актуальных на данный момент тем не только для транспортной отрасли, но и для всей национальной экономики в целом.

Эксперты отрасли подробно рассмотрели подходы по обеспечению безопасности пассажиров и новые условия организации ремонта, обслуживания и допуска транспортной техники к эксплуатации.

Генеральный директор ПАО «Корпорация «Иркут» Андрей Богинский, генеральный директор АО «ГТЛК» Евгений Дитрих, председатель Совета директоров АО «Синара — Транспортные Машины», президент РАТ Александр Мишарин, генеральный директор АО «ИнфраВЭБ» Денис Ноздрачев, председатель правления, генеральный директор АО «ОСК» Алексей Рахманов, президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов и заместитель Министра транспорта Российской Федерации Игорь Чалик высказали свое мнение о текущей ситуации в области транспортного машиностроения, подняли вопросы импортозамещения, увеличения доли транспортной техники российского производства и организации новых каналов поставок запчастей и комплектующих.

«Если говорить про легенду советского и российского машиностроения — АВТОВАЗ, то сегодня мы, что называется, «встали на крыло» при выходе из этой непростой ситуации. Буквально за 2-3 месяца наши инженеры, наши технологии сумели перенастроить логистические цепочки, переформатировать работу конвейеров и уже 8 июня мы запустили первую из трех ниток конвейеров», — рассказал аудитории президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов.

Председатель Совета директоров АО «Синара — Транспортные Машины», президент РАТ Александр Мишарин тоже поделился хорошими новостями: «У нас сегодня есть полная уверенность, что заказ следующего года мы выполним. Самое главное, у нас сегодня появляются долгосрочные заказы, что позволяет нам инвестировать в НИОКР и всю продукцию, о которой мы здесь говорим».

Генеральный директор ПАО «Корпорация «Иркут» Андрей Богинский так подытожил прошедшую дискуссию: «Мы знаем и понимаем, что то дело, которым мы занимаемся, оно безусловно даст результат. Самое главное здесь — правильное планирование».