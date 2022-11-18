Курс на благоустройство

Парк Горького скоро снова станет визитной карточкой Мелитополя.

В СТАРЫЙ ПАРК ВДЫХАЮТ НОВУЮ ЖИЗНЬ

С июня сотрудники коммунальных предприятий занимаются обустройством Мелитополя. В городе регулярно проводят субботники, на которых наводят порядок во дворах, подстригают траву, убирают сухостои. Также коммунальщики занимались профилактикой и восстановлением электрических сетей в жилом секторе города. Это помогло горожанам войти в отопительный сезон без препятствий и аварий.

Но на этом благоустройство не заканчивается - город ежедневно преображается. Причем приводят в порядок буквально каждый уголок Мелитополя. Парк культуры и отдыха имени Горького обожают семьи с детьми и пожилые люди. Именно это место они выбирают для прогулок. Правда, раньше зеленая зона была в заброшенном состоянии. Потому парк начали обновлять. Уже отремонтировали сломанные скамейки, установили новые урны. Привели в порядок и деревья, давно нуждавшиеся в обрезке.

- Сейчас ведется благоустройство территории. На трех аллеях началась укладка тротуарной плитки, - рассказывают в администрации города. - Кроме того, специалисты «Теплосети» разбирают ветхие строения за бывшим кинотеатром «Элегия».

В освободившейся зеленой зоне планируют обустроить место для отдыха. А значит, скоро парк Горького вновь станет визитной карточкой Мелитополя.

МЕСТО ДЛЯ ЗАНЯТИЙ МОТОКРОССОМ

В это же время идет обустройство трассы для занятий мотокроссом. Новая зона для любителей мотоциклетных видов спорта появится в районе проспекта Хмельницкого, что находится на южном выезде из города.

Галина Данильченко.

- Благоустройство трассы под открытым небом началось после многочисленных обращений мелитопольцев, любителей и профессионалов мотокросса, - говорит глава администрации Мелитополя Галина Данильченко. - Используем грунтовое покрытие с естественными препятствиями: канавами, крутыми подъемами и спусками, насыпями.

Как уточняют специалисты, трасса будет предназначена не только для тренировок, но и для проведения соревнований.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Коммунальщики нанесли новую разметку на оживленном перекрестке Хмельницкого и Бронзоса.

Мелитополь не только преображают, но и делают безопасным для жителей. Так, на днях коммунальщики нанесли новую разметку на оживленном перекрестке в районе проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Бронзоса. Обновленная зебра отлично видна водителям - теперь люди переходят дорогу без опаски.

Опасного котлована около спортивного комплекса больше нет - его засыпали.

А еще ликвидировали многолетнюю яму напротив водно-спортивного комплекса. О ней не раз жаловались жители Мелитополя, но украинские власти их словно не слышали. После обследования участка котлован так и не начавшейся стройки, который много лет представлял опасность для детей, был засыпан.

Стоит отметить, что обо всех проблемах главе администрации Мелитополя можно рассказать на личном приеме граждан. Так поступила старшая дома по улице 30 лет Победы, 1. Женщина посетовала, что придомовая территория нуждается в благоустройстве. Главной проблемой для жителей улицы была старая пешеходная дорожка.

Наталья Алексеевна.

- Я шесть лет обивала пороги, чтобы нам привели в порядок придомовую территорию. У нас очень много проживает пожилых людей, которым сложно было передвигаться по старой пешеходной дорожке. Но мои обращения были тщетными, - делится Наталья Алексеевна. - Стоило мне обратиться к Галине Данильченко, и у нас уже начались работы у дома. Я благодарна новой власти, мы видим, что нам помогают, но главное - вникают в наши проблемы и решают их, не откладывая на потом.

Специалисты уже сняли старый слой асфальта. Сейчас они укладывают новую качественную тротуарную плитку и обустраивают пандусы для людей с ограниченными возможностями.

К слову, глава администрации оперативно реагирует на все сообщения жителей. Среди многочисленных - просьбы отремонтировать остановочные павильоны. Некоторые из них представляют опасность.

- Мне прислали список улиц, где остановки находятся в удручающем виде. Но чтобы провести комплексную работу, мы решили провести инвентаризацию всех остановочных павильонов, чтобы понимать, сколько из них нуждаются в ремонте. Планомерно по каждому адресу будем проводить работы, - уточнила Галина Данильченко.

ВАЖНО!

Коммунальщики продолжают находить взрывоопасные предметы в городе. Один из таких обнаружили во время уборки между улицами Покровской и Дзержинского.

- Рабочие действовали согласно инструкции - позвонили руководству, ограничили движение по проходу и отошли на безопасное расстояние. На место прибыли саперы, взрывное устройство обезвредили на месте, - сказала Галина Данильченко. - Я благодарна нашим работникам за бдительность. Ваша слаженность действий помогла обезопасить мелитопольцев.

Глава администрации также попросила жителей при обнаружении подозрительных предметов сразу сообщать в полицию по телефону 102.