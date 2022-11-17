Военкор KP.RU Александр Коц прокомментировал вхождение в состав Совета по правам человека при президенте РФ

Указ президента уже вступил в силу Фото: Александр КОЦ

Военкор «Комсомолки» Александр Коц стал членом Совета по правам человека. Указ об этом уже опубликован на портале нормативных правовых актов. Вес те с Александром в состав Совета включены еще ряд юристов, омбудсменов и правозащитников. В том числе и ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

Тем же указом из состава совета были исключены 10 человек. В том числе Николай Сванидзе и Екатерина Винокурова.

- Для меня эта новость сейчас стала сюрпризом, - признался сам Александр Коц. - Еще месяц назад об этом были разговоры - мне поступило предложение, я дал согласие. Тогда еще даже официально подписал бумагу о включении в состав совета. И вот сегодня это вылилось в указ президента.

При это Александр заметил, что никаких конкретных задач перед ним пока не ставили. Но область его работы будет сосредоточена вокруг военной тематики, помощи военнослужащим и их семьям:

– Я пока не очень понимаю, что означает этот статус, какие полномочия дает и в какой сфере. Мне, безусловно, ближе область военная, в которой я так или иначе варюсь последние лет 25. И особенно с началом СВО, которая вскрыла многие недостатки, в том числе и вокруг соблюдения прав человека в погонах. Неважно - кадрового или мобилизованного. Иногда, к сожалению, приходится защищать и одних от других, но это нормально для процесса роста. Здесь удавалось и удается многое поправить не в публичном пространстве. Надеюсь, новый статус добавит инструментов для конструктивного взаимодействия в этой области с различными ведомствами, - прокомментировал свое назначение Александр Коц.

При этом сам Александр с первого дня спецоперации находится в командировке в зоне СВО. Он работает как на передовой, так и в тылу. При этом регулярно выступая волонтером с помощью армии.

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