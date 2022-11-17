Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал о модернизации городских трамваев

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко обсудил с представителями компании «Синара» модернизацию трамваев. Фото: официальный телеграм-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

Глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко принял участие в ежегодном транспортном форуме.

ЗА ГОД БЫЛ ПРОДЕЛАН БОЛЬШОЙ ПУТЬ

Именно на нем год назад губернатор Ростовской области Василий Голубев и представители группы компаний «Синара» подписали соглашение о совместной работе над модернизацией трамвайных сетей.

За это время был проделан большой путь. Так, уже подготовлен проект концессионного соглашения «О модернизации и создании инфраструктуры городского трамвая в городе Ростове-на-Дону».

- Он уже прошел процедуру принятия заявок на официальном сайте. И в соответствии с ФЗ «О концессионных соглашениях» решение о заключении концессионного соглашения должно быть принято в течение 30 дней с момента подведения итогов, - рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

По его словам, одним из источников финансирования является капитальный грант в размере почти 19 миллиардов рублей.

- В том числе, за счет средств федерального бюджета 18 млрд 590 млн 966 тыс. руб. Софинансирование города составляет один процент от этой суммы, - конкретизировал Алексей Логвиненко.

ЧТО КОНКРЕТНО БУДЕТ СДЕЛАНО

В рамках реализации проекта будут реконструированы старые и построены новые трамвайные линии. В общей сложности речь идет о 103 километрах путей. Также купят более 60 современных трехсекционных трамваев и модернизирую 30 односекционных трамваев.

Кроме этого, в Ростове построят два депо.

- Сейчас ведется разработка документации по планировке территории для строительства ветки трамвая в Западном жилом массиве, в мкр. Левенцовском, и депо. Ориентировочный срок разработки планировочной документации и внесения изменений в Генеральный план города с учетом всех необходимых мероприятий – 27 декабря. Строительство начнется в 2023 году, - сообщил сити-менеджер.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ – В ПРИОРИТЕТЕ

Но это еще не все. Для города также будут приобретены к концу следующего года 20 новых электробусов.

В Ростове планируют закупить электробусы. Фото: официальный телеграм-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

- Мы уже сейчас начали изучение и тестирование существующих предложений на рынке. Это позволит сформировать основные технические требования, а также понять особенности эксплуатации нового подвижного состава в условиях нашего города и выбрать наиболее оптимальные технические характеристики.

В ходе встречи с представителями группы компаний «Синара» была представлена новая линейка троллейбусов и электробусов компании, которая планируется к производству в 2023 году, с увеличенным автономным ходом. Сегодня была достигнута договоренность, что уже весной их новинки выйдут на маршруты Ростова, где в течение двух месяцев будут работать в тестовом режиме, - прокомментировал Алексей Логвиненко.

Он также добавил, что обновление общественного транспорта – одна из приоритетных задач.

- И этот форум является своеобразным драйвером развития транспортной сферы нашего города, когда в жизнь воплощаются самые амбициозные проекты и идеи, - подытожил глава администрации Ростова.