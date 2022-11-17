Минобороны сообщило о показательных расстрелах перед строем в рядах ВСУ

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Ракетные удары достигли своих целей в Павлограде и Запорожье. Это подтвердили в Минобороны России.

«Высокоточными ракетными ударами ВКС России в городе Павлоград Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ. Кроме того, в городе Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра», в которых производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ и реактивных систем залпового огня», - сообщил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант перечислил потери ВСУ в районах боевых действий: на Купянском направлении, в результате упреждающего огневого поражения района сосредоточения живой силы ВСУ уничтожено до 20 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском направлении ликвидировано 100 украинских националистов, на Южно-Донецком направлении взята под полный контроль российских войск дорога между населенными пунктами Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики где остались лежать 60 украинских солдат.

Крайне серьезная ситуация на Лисичанском направлении. Там, по данным разведки, в результате «высоких потерь и низкого морально-психологического состояния прибывающих резервистов, военнослужащие подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в населенном пункте Белогоровка Луганской Народной Республики отказались подчиняться командованию и выполнять боевые задачи».

Конашенков отметил, что с бунтом киевский режим справился быстро: «направленные в Белогоровку для наведения порядка боевики одного из украинских нацистских формирований для устрашения личного состава бригады перед строем расстреляли пять украинских военнослужащих».

За сутки, силами противовоздушной обороны, авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 15 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», 6 беспилотников, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, две украинские пусковые установки реактивной системы залпового огня «Ураган», пункт управления ВСУ в районе населенного пункта Надднепрянское и узел связи ВСУ в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области, 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 166-ти районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

333 - самолета

177 - вертолетов

2520 - беспилотных летательных аппаратов

388 - зенитных ракетных комплексов

6668 - танков и других боевых бронированных машин

894 - боевые машины реактивных систем залпового огня

3589 - орудий полевой артиллерии и минометов

7259 - единиц специальной военной автомобильной техники