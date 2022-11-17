А мы монтажницы - высотницы: российские женщины все чаще хотят освоить мужскую профессию

Россиянки все чаще откликаются на "мужские" вакансии Фото: Shutterstock

Шпалоукладчицы, подвиньтесь с пьедестала! Долгое время именно эта профессия, требующая недюжинной физической силы, считалась самой «мужской» среди женщин. Но времена меняются и все больше представительниц прекрасного пола выбирают совсем не женские профессии.

На это обратили внимание эксперты сервиса поиска работы Зарплата.ру. Они заметили: нынешней осенью взлетел спрос на традиционно мужские профессии. Вот как выросло число некоторых вакансий в октябре:

Сварщики +46%

Монтажники +30%

Фрезеровщики +30%

Разнорабочие +29%

Грузчики +18%

Оно и понятно: мужики - кто на фронт, кто за бугор. Кто к станку становиться будет, кому тяжести таскать? Не женщинам же. «Хотя...» - задумались аналитики Зарплаты.ру и обратились к дамам с соответствующим вопросом.

И ахнули от результатов: больше половины россиянок оказались готовы осваивать мужские профессии! Те самые профессии, чьим названиям в русском языке даже женские форумы не придумали. А вот мы, раз такое дело, попробуем. Филологи, сейчас будет больно: дамы готовы осваивать самые разные ремесла, от грузчиц и монтажниц до слесарок и сторож… Неужто сторожек? «Ты еще жива, моя сторожка?» - сострил бы тут поэт. А журналистское воображение уже рисует, как вечером, после сложного трудового дня, листаю я женский журнал «Разноработница»…

Но в сторону шуточки и гендерные стереотипы: по словам экспертов, за последние годы профессиональная психология женщин заметно изменилась. И они готовы осваивать мужские профессии не только в частично-мобилизационные времена.

- В первую очередь это связано с тем, что некоторые профессии становятся легче из-за автоматизации процесса. Во-вторых, такого рода профессии приносят больше денег, чем традиционные женские, - объясняет Александр Сафонов, проректор Финансового университета при правительстве РФ, профессор кафедры управления персоналом и психологии.

Однако даже в нашу эпоху автоматизации и механизации остаются вещи, которыми лучше заниматься сильному полу. И желания женщин не всегда могут совпадать с их возможностями - в первую очередь, физическими.

- Такого рода опросы не всегда отражают реальное положение дел. Они говорят о намерениях, но это не значит, что женщины действительно пойдут в мужские профессии, - констатирует Александр Сафонов. - Прежде всего потому, что слабо представляют себе функционал того же слесаря. Это сложная физическая работа, связанная с грязными и неблагоприятными условиями труда.

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