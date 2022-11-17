Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 ноября 2022 13:30

А мы монтажницы - высотницы: российские женщины все чаще хотят освоить мужскую профессию

Россиянки все чаще откликаются на "мужские" вакансии
Наталья ВАРСЕГОВА
Наталья ВАРСЕГОВА
Россиянки все чаще откликаются на "мужские" вакансии

Россиянки все чаще откликаются на "мужские" вакансии

Фото: Shutterstock

Шпалоукладчицы, подвиньтесь с пьедестала! Долгое время именно эта профессия, требующая недюжинной физической силы, считалась самой «мужской» среди женщин. Но времена меняются и все больше представительниц прекрасного пола выбирают совсем не женские профессии.

На это обратили внимание эксперты сервиса поиска работы Зарплата.ру. Они заметили: нынешней осенью взлетел спрос на традиционно мужские профессии. Вот как выросло число некоторых вакансий в октябре:

Сварщики +46%

Монтажники +30%

Фрезеровщики +30%

Разнорабочие +29%

Грузчики +18%

Оно и понятно: мужики - кто на фронт, кто за бугор. Кто к станку становиться будет, кому тяжести таскать? Не женщинам же. «Хотя...» - задумались аналитики Зарплаты.ру и обратились к дамам с соответствующим вопросом.

И ахнули от результатов: больше половины россиянок оказались готовы осваивать мужские профессии! Те самые профессии, чьим названиям в русском языке даже женские форумы не придумали. А вот мы, раз такое дело, попробуем. Филологи, сейчас будет больно: дамы готовы осваивать самые разные ремесла, от грузчиц и монтажниц до слесарок и сторож… Неужто сторожек? «Ты еще жива, моя сторожка?» - сострил бы тут поэт. А журналистское воображение уже рисует, как вечером, после сложного трудового дня, листаю я женский журнал «Разноработница»…

Но в сторону шуточки и гендерные стереотипы: по словам экспертов, за последние годы профессиональная психология женщин заметно изменилась. И они готовы осваивать мужские профессии не только в частично-мобилизационные времена.

- В первую очередь это связано с тем, что некоторые профессии становятся легче из-за автоматизации процесса. Во-вторых, такого рода профессии приносят больше денег, чем традиционные женские, - объясняет Александр Сафонов, проректор Финансового университета при правительстве РФ, профессор кафедры управления персоналом и психологии.

Однако даже в нашу эпоху автоматизации и механизации остаются вещи, которыми лучше заниматься сильному полу. И желания женщин не всегда могут совпадать с их возможностями - в первую очередь, физическими.

- Такого рода опросы не всегда отражают реальное положение дел. Они говорят о намерениях, но это не значит, что женщины действительно пойдут в мужские профессии, - констатирует Александр Сафонов. - Прежде всего потому, что слабо представляют себе функционал того же слесаря. Это сложная физическая работа, связанная с грязными и неблагоприятными условиями труда.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

КАРТИНА ДНЯ