Запад наконец узнал правду о Зеленском: "коррумпированного пацана на американских подачках" обвинили во лжи и мошенничестве

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Падение украинской ракеты на территорию Польши наделало немало шума среди стран НАТО. Еще бы, ведь Киев пытался все обставить так, будто это Россия намеренно атаковала Североатлантический альянс и теперь надо задействовать 5 статью устава НАТО. Однако, как часто это бывает у Владимира Зеленского, реальность оказалось несколько отличной от бравурных заявлений.

- Я не сомневаюсь в докладах от командующего ВВС и до главкома Залужного, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар. У меня нет причин им не доверять, я с ними войну прошел! — гордо заявил Зеленский.

Его заявления вызвали раздражение по крайней мере одного дипломата из страны НАТО, на которого ссылается Financial Times: «Это становится смешным. Украинцы разрушают доверие к ним. Хотя никто не обвиняет Украину, и все равно они открыто лгут, это более разрушительно, чем ракетные удары».

Видимо, Зеленскому намекнули в НАТО, что стоит быть разумнее, поэтому потом президент Украины сделал «примирительное» заявление.

- Я уверен, что мы должны быть и будем (участвовать в расследовании). Я хочу, чтобы мы были справедливыми и, если это было использование нашей ПВО, то я хочу эти доказательства. Сначала следствие, доступ и данные, которые у вас есть. Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета, - заявил Зеленский.

Впрочем, ложь украинской стороны взбесила многих. Известная американская консервативная активистка и публицист Кэндис Оуэнс назвала президента Украины «мошенником», «грязным актером, которого западные пропагандистские сети ложно провозглашают героем» и обвинила его в «попытке развязать Третью мировую войну».

Не менее разъярен был и известный телеведущий Такер Карлсон, работающий на «Фокс Ньюс». В эфире он заявил, что Зеленский «приказал США возглавить Третью мировую войну сразу же после инцидента».

- Это не просто неправда. Это ложь, из-за которой могут быть убиты миллионы американцев. Так что вы должны спросить себя, не пора ли перестать поддерживать этого парня? Может быть риск слишком высок? Он лжет нарочно, чтобы втянуть нас в войну? Возможно, его вообще не стоит поддерживать. Может быть, он просто еще один коррумпированный восточноевропейский пацан в спортивном костюме, разбогатевший на американских подачках, - возмутился Карлсон.