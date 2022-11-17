Удар Киева по Пшеводуву: Как мир целые сутки был на волоске от Третьей мировой войны из-за трактора на зерносушилке

Украинские ракеты ударили по польскому Пшеводуву
Фото: REUTERS
ЧП В ПШЕВОДУВЕ
- Курва! - порвал во вторник вечером сонную натовскую тишину истошный крик из Польши. - На нас напали русские!
- Чтооо? - не поверили в НАТО. - Вы там хорошо закусили? У вас не галлюцинации?
- Мы закусывали... - надулись поляки. - Две русские ракеты ударили по нашей деревне Пшеводув!
- А у вас там военная база? - удивились в натовской штаб-квартире. - Танки, аэродром?
- Нет, у нас там зерносушилка и мирный красный трактор. Он перевернулся!
- Чтооо? - напряглись в российском Генштабе. - Вы там, в Польше, рехнулись? Только войны с НАТО нам сейчас не хватало. Где дежурный полковник, пусть перепроверит — никакая ракета у нас от цели не отклонялась?
- Чтооо? - генерал Суровикин смахнул платком со лба крупную каплю пота и склонился над картой.
- Россия посмела ударить по стране Евросоюза и НАТО. Это уже серьезно, - раздался радостный голос из Киева. Это был Зеленский, он сверкал от счастья. - Мы предупреждали, что Москва не остановится на Украине и пойдет дальше. Нужен коллективный ответ агрессору.
- Россия должна за это ответить, - отозвался эхом голос министра обороны почему-то Латвии.
- Мы созываем экстренное заседание комитета национальной безопасности, - предупредили в Варшаве. - Вот уже созываем. Прямо сейчас.
Мир застыл в изумлении. Биржи рухнули. На телеэкранах стояла картинка перевернутого вверх колесами красного трактора где-то в польской глухомани, в 6 километрах от украинской границы. Рядом валялись осколки ракеты.
Неужели Третья мировая война?
От удара погибли два человека
Фото: REUTERS
ДЕДУШКА СКАЗАЛ: РАСХОДИМСЯ
- Что-то эти осколки, рядом с трактором, слишком похожи на остатки старых зенитных ракет С-300, - разглядывали кадры из Польши военные эксперты. - У России таких давно нет, да и долететь до Польши они не могли бы. Уж не украинские ли это ракеты? Может, ими пытались сбить русские «Калибры»? А попали в трактор... Или специально попали. В НАТО.
- Никаких ударов вблизи польской границы нами не наносилось, - показалось в телевизоре официальное лицо Минобороны РФ Конашенкова. - Обломков ракет в Пшеводуве не имеют никакого отношения к российским средствам поражения...
- У нас пока нет доказательств, что это были русские ракеты. Мы продолжаем проверять информацию, - осторожно произнесли в ЦРУ.
Мир с надеждой обратил свои взоры на Байдена. Дедушка как раз в восхищении щупал бицепсы русского репортера на саммите Джи-20 на Бали: «Вот это пушки!». Рядом стоял Макрон. Чуть дальше Шольц...
- Так будет война или нет? Путин ответит за ракетное нападение на страну НАТО? - дергала Байдена толпа журналистов. Только русский телеоператор молчал, невозмутимо играя бицепсами.
- Мы продолжаем расследование инцидента, отвлекся наконец от русских бицепсов Байден. - Скорее всего, в Польшу залетели украинские ракеты, пытавшиеся сбить российскую.
Толпа журналистов разочарованно заморгала.
Мир выдохнул. Так войны не будет? Расходимся?
- У нас нет данных, что Россия была заинтересована в ударе по ферме в Польше, - кивнул генсек НАТО Столтенберг.
- У нас нет данных, что в Пшеводув попали русские ракеты. Скорее всего, это было украинское ПВО, - грустно изрекли в Варшаве.
Биржи пошли в рост. Генерал Суровикин попросил чаю.
Обломки ракеты С-300
Фото: REUTERS
НО ВИНОВАТА ВСЕ РАВНО РОССИЯ
- Неееет! - раздался вопль отчаяния, похожий на дикий крик отца Федора из «Двенадцати стульев», обнаружившего себя на скале, с которой нельзя слезть. Это был, Зеленский. - Я уверен, в Польшу попали русские ракеты! Я знаю, это ракеты не украинские! НАТО должно наказать Россию.
Близкое счастье коварно уплывало из-под ног президента Украины.
НАТО с изумлением обернулось: «Ну, дедушка же все ясно сказал, это не русские. Хватит втягивать нас в прямую войну с Москвой».
- Своей ложью Зеленский сеет больше недоверия к Украине, чем его ракеты, попавшие по Польше, - Зацокали языком в Евросоюзе.
- Окей. Ракеты украинские, но виновата в любом случае Россия, - сжалился Байден над Зеленским.
- Да, я уже не на 100% уверен, что это ракеты не украинские, - бормотал Зе.
Но уже никто не обращал на это никакого внимания. Третья мировая ядерная война из-за подбитого трактора на польской зерносушилке закончилась, так и не начавшись. Хотя планета была на тонком, еле видимом волоске от нее.
Фото: REUTERS
ТОЛЬКО ФАКТЫ
Удары Киева по «союзникам» за полгода
2 марта - украинская С-300 уничтожила румынский истребитель. Пилот погиб.
2 марта - украинская ПВО сбила румынский военно-транспортный вертолет, вылетевший искать сбитый Украиной истребитель.
3 марта - эстонский балкер Helt подорвался на украинской морской мине у побережья Одессы. 4 человека пропали без вести.
10 марта - украинский беспилотник Ту-141 "Стриж" долетел до Хорватии и нанес удар по Загребу. По счастливой случайности никто не погиб.
9 сентября - румынский тральщик подорвался на украинской морской мине в районе Констанцы.
9 ноября - турецкий катер подорвался на украинской мине у побережья Турции.
15 ноября - украинская С-300 нанесла удар по Польше, уничтожив трактор и 2 граждан.