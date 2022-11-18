Наступает «Черная пятница»: как сэкономить побольше денег, отличить реальную скидку от мнимой и не стать жертвой мошенников

Налетай, подешевело! Традиция впадать в скидочное безумие под конец осени зародилась в Америке в 60-х. Но штурмом магазины там берут до сих пор. Фото: NurPhoto via Getty Images

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

Заприметила я ботинки в начале сентября в одном магазине. Купить не решалась - цена дюже кусачая. Вчера захожу туда - а половину цены как ветром сдуло. Продавцы объясняют: так ведь на носу Черная пятница!

Немного истории. Черная пятница (обозначим ее аббревиатурой «ЧП») - это первая пятница после Дня благодарения в США, с нее начинается сезон рождественских распродаж. В Америке эта традиция существует с 60-х, а в нашу культуру ворвалась лет десять назад. И прижилась, как родная. Самыми «скидочными» считаются сама пятница и идущие за ней суббота с воскресеньем. В нынешнем году Черная пятница стартует 25 ноября в 00:00 и завершится в полночь с 28 на 29 ноября. Но каждая компания устанавливает свои правила. Одни запускают акцию на две-три недели раньше. Другие, наоборот, продлевают.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) констатируют: все больше россиян планируют главные покупки года именно на этот период. И все больше уходят в интернет-торговлю, где цены заметно ниже из-за отсутствия арендных и прочих платежей. Продавцы на интернет-площадках, со своей стороны, тоже стремятся сделать наши покупки комфортнее. Появились 3D-примерки обуви и ювелирных украшений, «живые» онлайн-видеоконсультации и, конечно, экспресс-доставка.

А самой прорывной была Черная пятница - 2021. В пандемию онлайн-шопинг распробовала не только молодежь, но и клиенты в возрасте 55+. В результате на прошлогодней ноябрьской шопинг-лихорадке россияне потратили в два с лишним раза больше, чем в 2020-м (подробнее см. «Только цифры»).

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ГУДБАЙ, EBAY

Нынешний год тоже имеет свои особенности. В первую очередь из-за санкций: сильно упал объем покупок на международных площадках. Если раньше россияне активно затаривались в иностранных магазинах вроде eBayи Amazone, то теперь все: гудбай, Америка, банковские карты не работают.

- По данным за 9 месяцев 2022 года на трансграничный рынок приходится менее 4% от всех покупок в интернете. И большая часть этих продаж - это Алиэкспресс. Больше 96% всех покупок приходится на российский рынок и отечественные интернет-площадки. В начале года соотношение было иным: внутренний рынок - 87%, трансграничный - 13%, - приводит данные президент АКИТ Артем Соколов.

А все-таки молодцы китайцы! Помнится, по весне, когда международные платежные системы Visa и MasterCard отключили карты российских банков, у «Алиэкспресса» были проблемы с платежами из РФ. Но все это в прошлом. Как сообщила нам пресс-служба интернет-площадки, «AliExpress Россия» работает в стандартном режиме: оплата картами всех российских банков доступна, доставка осуществляется в обычные сроки – от 3 до 30 дней. Ну и по теме - Черная пятница проходит на платформе с 24 по 29 ноября.

НОВИНКИ СЕЗОНА – 2022

Давайте разберемся, что новенького готовит нам сфера торговли к нынешней Черной пятнице.

- Еще больше предложений

С начала года число продавцов на крупных торговых площадках в интернете выросло на треть с лишним, сегодня их более миллиона (данные АКИТ). В основном это индивидуальные предприниматели – тут купил, там продал.

- Ушедшие бренды

Распродаж в офлайн-магазинах H&M,M&S, и т. д., и т. п. в нынешнем году мы по понятным причинам не увидим. Однако в интернет-магазинах сегодня можно купить практически все товары ушедших брендов - как остатки старых партий, так и новую продукцию, завезенную в рамках параллельного импорта (доставка товаров в страну без согласия производителя).

Это касается и техники, и одежды, и даже мебели (товары ИКЕА спокойно везут из-за границы). Цены разные. Их нужно сравнивать на разных крупных торговых площадках. Возьмем для примера iPhone13Pro. На «Яндекс-маркете» он стоит 82-85 тысяч рублей, на Ozon- 77-80, а на Wildberries можно найти за 75. На следующей неделе, глядишь, и скидки подоспеют.

- Танцуют все

Несколько лет назад чернопятничные распродажи проводили лишь несколько компаний. Сейчас этот американский народный обычай разгулялся по всей Руси великой, и участвует в скидочной вакханалии весь рынок – интернет-магазины и классическая розница. Со скидкой можно приобрести не только товары - технику, одежду, игрушки, текстиль, косметику, ювелирку - но и многие услуги: подписку на видеосервисы, образовательные курсы и др.

- Развитие дропшиппинга

Дропшиппинг – относительно новое явление, представители этого бизнеса активизировались после отключения российских карт от международных платежных систем.

Дропшипперы – это магазины-посредники, которые готовы за небольшой процент выкупить для вас определенный товар в интернет-магазинах Европы или США. Работает схема так. Вы находите нужный товар на тех же eBay или Amazone. Затем обращаетесь к дропшипперу (списки посредников легко гуглятся). Переводите деньги за товар и доставку дропшипперу, включая его процент, и он делает для вас заказ на онлайн-площадке.

Из-за санкций и прочих пакостей путь товара от западного продавца до российского покупателя стал дольше и дороже. Поэтому желающих покупать что-либо в «недружественных странах» в этом году поубавилось. По данным АКИТ, примерно 98% заказов, которые россияне сегодня делают в иностранных интернет-магазинах, приходится на «Алиэкспресс». Оставшиеся пару процентов - это сервисы дропшиппинга.

СКИДКА СКИДКЕ РОЗНЬ

…Дело было не со мной - коллега рассказывал. Заходит он в магазин в октябре прошлого года. Лежит приглянувшийся ему телефон за 18 000 рублей. Решил сэкономить, дождался Черной пятницы. Зашел - и расхохотался перед ценником в 20 000 рублей, рядом с которым красовалась зачеркнутая цифра 30 000 и огромное слово «Скидка». Вот он, безжалостный русский маркетинг: накануне Черной пятницы бессовестно задрать стоимость и дать скидку уже от новой цены - да так, что еще и дороже выйдет!

К счастью, подобными уловками промышляют не все. Особенно если речь идет о крупных интернет-магазинах. Например, на Wildberriesвы можете увидеть историю изменения цены на любой товар за последние четыре месяца.

Вот несколько полезных советов по поиску самой выгодной цены (включая банальные, но обязательные).

- Сравнивайте цены на разных сайтах и у разных продавцов.

- В этой сфере сейчас чрезвычайно высокая конкуренция, предложений о продаже одной товарной позиции может быть даже не десяток, а сотня. Из такого количества легко выбрать товар с действительно максимальной скидкой, - говорит Артем Соколов.

- Если вы нацелились на какой-то товар, начните отслеживать его цену заранее, чтобы понять – реальную скидку вам предложат в Черную пятницу или мнимую. Можно заблаговременно поместить товары в корзину, сделать скриншот.

- Сравнивайте стоимость в офлайн-магазинах и в интернете. Какой-то из вариантов может быть выгоднее. Чаще всего - второй.

- Не брезгуйте страницами предложений о скидках на онлайн-площадках (если не понимаете, о чем речь – откройте сайт любого крупного интернет-магазина и сразу все увидите). Как правило, продавцы предлагают там реальное снижение цен.

- Не берите товары в кредит в «Черную пятницу». Переплата по кредиту может проглотить всю выгоду от скидки.

- Пользуйтесь скидочными купонами и промокодами. Есть разные способы их заполучить: например, подписаться на рассылку нужной торговой площадки или набрать в гугле «Промокоды (или купоны) такого-то магазина».

К слову, многие магазины выпускают скидочные карты - по ним клиенты могут получить дисконт на некоторые товары. Но, как правило, эти карты не дают дополнительных скидок на товары, которые уже участвуют в акциях (как в Черную пятницу, так и в любые другие дни).

Рейтинг. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Не удивляйтесь, на продукты в «Черные пятницу» тоже бывают скидки. Вот элементарный пример. Я иногда покупаю продукты на Сбермаркете. В основном, это касается тяжелых товаров - овощи, фрукты, мясо и т.д. Обычно минимальный заказ – от 2000 рублей с возможностью оплаты бонусами «спасибо» до 30%. В нынешние скидочные дни минимальный заказ – от 1200 рублей, а бонусами можно оплатить 99% всего заказа. Надо ли говорить, что я уже сэкономила около 3500 рублей, заказав все необходимо и оплатив покупку «спасибками».

СОВЕТЫ «КП»

Как удержаться от ненужных трат

Ой, сколько всего интересного и дешевого! Пойду-ка накуплю ненужного хлама на все деньги!

Чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные рубли, на всей дистанции многодневной Черной пятницы соблюдайте следующие правила.

- Составьте список покупок заблаговременно.

- Определитесь, сколько денег вы можете позволить себе потратить.

- Изучите цены заранее.

СПАМООБОРОНА

Как отличить реальный сайт магазина от фейкового и не потерять деньги

Самый распространенный способ обмана покупателей в сети – фишинговые сайты - присутствуют независимо от времени года и периодов. Фишинг (от англ. «рыбалка») – это попытка выманить ваши деньги или данные банковской карты при помощи мошеннических сайтов.

Обычно эти сайты и внешне, и по своим адресам стараются быть похожими на заслуживающие доверия интернет-ресурсы. А накануне Черной пятницы они все чаще косят под страницы известных интернет-магазинов.

Вот несколько советов, как не оказаться на фальшивом сайте.

1. Обращайте внимание на адрес в браузерной строке – у поддельных сайтов он на несколько букв или символов отличается от оригинала.

2. Не переходите по рекламным ссылкам, которые приходят вам в почту или мессенджеры.

3. Введите название нужного вам интернет-магазина через любой поисковик. Поисковики отфильтровывают мошеннические сайты.

4. Чтобы минимизировать риски, не используйте для покупок в сети зарплатную, пенсионную или другую важную карту. А лучше для оплаты интернет-покупок специально заведите или отдельную банковскую карту, или создайте виртуальную. Электронный кошелек можно завести на специальных платформах (Perfect Money, Advcash, Payeer, Яндекс Деньги, Qiwi и др.). Положите туда небольшую сумму. В случае, если все так сайт, где вы оплачивали покупку или услугу, будет мошенническим, вы потеряете только деньги, которые клали на эту карту.

4. Не скачивайте из непроверенных источников файлы, в том числе приложения для смартфонов. Под видом бесплатных программ могут маскироваться вредоносные, нацеленные на кражу ваших данных, подписку на платные услуги, сбор информации в рекламных целях или доступ к корпоративной сети, если взламывают рабочий компьютер.

5. Пореже используйте открытый Wi-Fi (в общественных местах, где к нему имеют доступ много людей). Особенно если вам предлагают зарегистрироваться через аккаунт социальных сетей или «Госуслуг». При подключении к публичным сетям включайте VPN-сервисы, благодаря им весь трафик будет передаваться в зашифрованном виде.

- Отмечу, что в этом году мы значительно продвинулись вперед в борьбе с мошенниками - фишинги существуют недолго, их быстро блокируют во внесудебном порядке, - говорит Артем Соколов. - АКИТ активно сотрудничает в этих вопросах с МВД России, подписано также соглашение с Центральным банком РФ о сотрудничестве по вопросу противодействия компьютерным атакам; и налажено сотрудничество с Министерством цифрового развития в рамках информационной системы «Антифишинг».