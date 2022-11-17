Росводресурсы помогают расчистить Мокшу и Саранку

Благодаря федеральному проекте «Сохранение уникальных водных объектов» многие реки и озера получают шанс на новую жизнь

«Природа сама себя оздоровит», - долгое время говорили экологи. Дескать, человеку главное прекратить отравлять своими отбросами леса, воздух и водоемы, и те сами справятся с «родовыми травмами». Но это оказалось не так, что хорошо видно на примере рек, чьё состояние ощутимо ухудшается. Причем, не только у нас в стране, а по всему миру, включая те государства, где трепетное отношение к экологии.

Расчистка Саранки – не самое чистое дело

В России с 2019 года развивается федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Мордовия – один из самых активных его исполнителей. На оздоровление реки Мокши, которая протекает по территории Пензенской, Нижегородской, Рязанской областей и Мордовии, выделено 104 млн рублей. Конкурсные процедуры по выбору исполнителя позволили сэкономить часть бюджетных средств. Таким образом в нацпроект включили еще одну реку – Саранку, где работы стартовали два месяца назад. Расчистка знаковых для республики рек Мокша и Саранка ранее не проводилась. На дне водоемов копился ил и бытовые отходы, заросли кустарников и водных растений мешали свободному течению и сказывались на чистоте воды. В результате восстановительных работ в порядок удалось привести 17 км русла Мокши, в работе – еще около 6 км Саранки. Больше 5,5 тысяч жителей республики смогут ощутить улучшение экологических условий проживания вблизи этих водоемов.

А так Саранка выглядит после расчистки. Следующий шаг – облагораживание берега

ИСТОК НА ЧИСТЫХ ПРУДАХ

…Пересекаем район Чистых прудов. Накрапывает зябкий дождь, под ногами глинистая слякоть. Расхристанные советские дачи соседствуют с добротными особняками. Разумеется, это не центр Москвы, а окраина Саранска. Именно здесь начинается река Саранка, которая пересекает областной центр Мордовии. Именно на ее берегах в 1641 году был основан Саранский острожек. От нее же когда-то получил название.

В центре столицы Мордовии Саранка облагорожена: сначала город готовился к Чемпионату мира по футболу (напомним, здесь, как и еще в 10 городах России, проводился мундиаль 2018 года), затем к расчистке реки подключились волонтеры. Но то центр – визитная карточка города! До окраины Саранска работы дошли бы не скоро. Однако, со временем и на расчистку почти 6 километров истока реки руководство республики нашло деньги. Завершить работы планируется в ноябре 2023 года.

Данил Слободенко отметил, что экологическая ситуация меняется в лучшую сторону: прилетели утки, река оживает

«Этот участок реки был сильно завален гниющей древесиной, на дне много ила, которые скрывали большое количество родников. Сейчас родники расчищены, уровень воды поднялся, — за руководителем фирмы «Перспектива» Данилом Слободенко хорошо видны случившиеся с Саранкой метаморфозы. – Экологическая ситуация меняется в лучшую сторону: прилетели утки, река оживает. Единственная трудность в том, что поздней осенью нашим машинам сложно проехать к месту работ. Но зимой станет намного легче».

За минувшие два месяца «Перспектива» расчистила 2 километра 900 метров реки. Экскаваторы выгребают со дна затонувшие деревья, кустарники, иловые отложения. Занялись береговой зон – убрали заполонивший все кустарник. Весь собранный мусор обеззараживается и вывозится на центральную саранскую свалку.

Алексей Ларькин сообщил, что уже подготовлены документы для расчистки новый участков рек Мордовии

Причем, преображение реки на этом не закончится.

«После расчистки русла предполагается разработка проекта благоустройства набережной реки Саранки, пешеходной зоны, велодорожек, которые зеленым коридором соединят между собой юго-западный район города, центр и микрорайон «Юбилейный». Над концепцией благоустройства пока только начали работать», — отметила заместитель главы городского округа Саранска Марина Ульянкина.

Мокша – одна из красивейших рек Мордовии

ОСТРОВА И «ВОЛОСАТОСТЬ» УБРАЛИ

Но, как вы уже поняли, основные работы проходят на Мокше. За два года от камыша, водорослей и наслоений ила удалось расчистить 17 километров русла в Ковылкинском и Краснослободском районах Мордовии.

Общаемся с жителями села Рыбкино.

«Проживаю здесь больше 50 лет, мне очень нравится. Места очень красивые, рыболовные, с грибами, — рассказывает Марина Спирина. – Да, раньше река была волосатенькая, в середине – песчаные островки. Дети боялись в нее заходить – трава пугала. Но после расчистки Мокша приняла совсем другой вид. Думаю, что желающих посетить наше село теперь будет намного больше».

Марина Спирина: «Думаю, что желающих посетить наше село теперь будет намного больше»

«Мокша – жемчужина Мордовии, но в последнее время была немного захламлена, — добавляет глава Рыбкинского сельского поселения Алексей Трунькин. — Кстати, много лет назад село славилось рыбным промыслом. Когда-то здесь ловили даже сомов. Но с годами река загрязнялась сильнее, и рыб в ней становилось все меньше. Сейчас река приняла совсем другой вид: можно и отдыхать, и купаться, и заниматься рыбной ловлей».

«Планируем и в дальнейшем расчищать реку Мокшу на других проблемных участках. Необходимую документацию мы подготовили и уже подали заявку в Росводресурсы. Ждем решения и готовы в 2024 году приступить к работам», — сообщил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования республики Алексей Ларькин.

Глава Рыбкинского сельского поселения Алексей Трунькин (слева)

«ПО-НАСТОЯЩЕМУ ВДОХНОВЛЯЕТ»

«То, что вы увидели сегодня, по-настоящему вдохновляет, — резюмировала заместитель начальника управления планирования и реализации водохозяйственных программ Росводресурсов Ирина Горобчук. — Надеемся, что субъект продолжит развиваться в этом направлении и те территории, которые были расчищены, начнут благоустраивать. Все-таки для этого мы и работаем: чтобы улучшить экологические условия жизни вблизи водных объектов, повысить рекреационный потенциал, привлечь молодежь».

Ирина Горобчук: «Для того мы и работаем, чтобы улучшить экологические условия жизни вблизи водных объектов, повысить рекреационный потенциал, привлечь молодежь»

В целом же по стране только в текущем году в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» реализуется 50 проектов по расчистке русел рек и разрабатывается 30 проектно-сметных документаций по водным объектам. В эту работу включены 48 регионов. Всего же, по информации Росводресурсов, по итогам реализации проекта к концу 2022 года протяженность расчищенных русел рек должна составить более 340 км, а восстановленная площадь водохранилищ – 14 тыс. га. Это в свою очередь улучшит экологические условия проживания 11 млн россиян.

В конце 2024 года будут подведены итоги реализации нацпроекта «Экология». Несмотря на это, федеральные власти готовы продолжить развитие важных для экологии страны начинаний. По словам Ирины Горобчук, развитие нацпроекта поддержал президент России. Есть перспектива, что он будет продолжен.