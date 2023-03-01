Вода из Дона пойдет на Донбасс уже в апреле

Уже в апреле текущего года первая вода возводимого специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России нового водовода, который соединит Ростовскую область и Донбасс, поступит жителям региона. Ход строительства масштабного гидротехнического сооружения проинспектировал сегодня заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа.

«В настоящее время военные строители возводят водозаборный узел на реке Дон, насосные станции для переброски воды, укрепляют прибрежную зону, монтируют трансформаторные подстанции и линии электропередач. Тимур Иванов на вертолете совершил облет районов строительства и посетил ряд ключевых объектов водовода где проверил ход выполнение работ, - сообщили в Минобороны России.

Чтобы успеть в срок к строительству привлечены более 3200 специалистов и свыше 1300 единиц техники.

«Прошу не сбавлять набранный высокий темп. Мы все понимаем насколько важной является задача в кратчайшие сроки обеспечить жителей Донбасса водой», - отметил замминистра обороны.

Запуск трубопровода наполнит донской водой канал Северский Донец, откуда чистая питьевая вода пойдет во многие населённые пункты Донбасса.

Ранее военные строители уже возвели и запустили ряд объектов водообеспечения, в том числе Черновский водовод под Дебальцево, в Волновахе, Ровеньках, Докучаевске, линию из Ханженковского водохранилища в канал Северский Донец.

СПРАВКА «КП»

Новое гидротехническое сооружение пройдет по территории Ростовской области и Донецкой народной республики до канала Северский Донец – Донбасс. Мощность водовода составит до 300 тысяч кубических метров воды в сутки.

Проектом предусмотрена прокладка двух нитей магистрального трубопровода по 200 км каждая, сооружение насосных станций, электроподстанций и накопителей воды на 10 тыс. кубических метров.

В ходе строительства военные проектировщики скорректировали решения с учетом периодических паводков Дона и сильной заболоченности поймы реки. Оперативно предусмотрели дополнительную дамбу и молы из щебня, как защиту ото льда.

На маршруте прокладки водовода будет выполнено 63 перехода через автомобильные, железнодорожные пути и водные преграды. На одном из особо трудных участков проведут горизонтально направленное бурение протяженностью в 1,5 км для прохождения под железнодорожным полотном и одним из рукавов реки Дон.