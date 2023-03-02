Почему Дэниел Крейг ненавидел Джеймса Бонда и кто заменит его в этой роли

Крейг изначально не рвался играть агента 007 Фото: кадр из фильма

«ВСЕ, ЧТО Я ХОТЕЛ - ЗАРАБОТАТЬ»

Биография Дэниела Крейга - стандартная, чтобы не сказать скучная. Родился в английском городе Честере, мама была учительницей рисования, отец служил на торговом флоте (а потом стал монтажником-высотником, а потом - владельцем пары пабов). Играть на сцене начал в школьных постановках, когда ему было шесть лет. С годами относился к актерству все серьезнее, в 16 поступил в Национальный молодежный театр, ездил с его труппой в турне (добравшись, в том числе до Москвы)… «Все, что я хотел - это заработать на жизнь, - говорит он про свою молодость. - Я больше не хотел подрабатывать официантом, а занимался я этим с 16 лет. Я полагал, что если у меня это получится, если я смогу платить за съемную квартиру - это уже успех. Поверьте, я самый обычный простой смертный».

В начале 90-х он начал сниматься в кино и на телевидении, постепенно получая все более серьезные роли. В новом веке были «Проклятый путь» Сэма Мендеса, «Мюнхен» Стивена Спилберга, «Терпеливая любовь» по Йену Макьюэну, а еще он стал партнером Анджелины Джоли в «Ларе Крофт». И все равно - если спросить в тот момент прохожего на улице, кто такой Дэниел Крейг, не факт, что тот дал бы ответ. Но в 2006-м все изменилось: Крейг, назначенный новым Джеймсом Бондом, превратился в суперзвезду.

Сегодня Дэниел, чье состояние равняется $160 млн., может позволить себе снимать любое жилье в любой точке мира. Но роль, принесшую ему богатство и славу, активно не любит. После выхода фильма «Спектр» он заявил в интервью, что скорее вскроет себе вены, чем еще раз сыграет Бонда. А в другом интервью - что, если согласится играть Бонда снова, «это будет только из-за денег».

Ну что ж, ему заплатили 25 миллионов долларов за фильм «Не время умирать». И еще одной причиной, по которой он согласился в нем сниматься, стала возможность убить Бонда в финале.

В начале 90-х он начал сниматься в кино и на телевидении, постепенно получая все более серьезные роли Фото: EAST NEWS

НЕВЕРОЯТНО ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Крейг изначально не рвался играть агента 007. Продюсер Барбара Брокколи вспоминала, что его пришлось «заманивать» в «Казино Рояль». Более того, и зрители совершенно не были уверены, что светловолосый, не то чтобы высоченный (178 сантиметров) актер с несколько пролетарской внешностью сумеет вписаться в образ, ассоциирующийся с рафинированными Шоном Коннери и Пирсом Броснаном. Британская пресса над Крейгом издевалась, называя «Джеймсом Блондом», отдельные фундаменталисты призвали к бойкоту нового фильма и создали сайт craignotbond.com («Крейг не Бонд»), где требовали взять другого артиста. Пришлось звать на подмогу предыдущих Бондов: Коннери и Броснан заявили, что поддерживают назначение Крейга на роль. И в итоге зритель проголосовал долларом: «Казино Рояль» собрало в прокате свыше полумиллиарда, став самым кассовым фильмом об агенте 007. А некоторые еще и считают, что лучшим в истории.

Недавно, в интервью The Times, Крейг признался, что был искренне уверен: «Казино» станет первым и последним фильмом, где он сыграет Бонда. «Мы возвращались с Барбарой с берлинской премьеры, и к тому моменту мы уже знали, что у нас на руках хит. Я понял, как огромен весь этот проект, и спросил у Барбары: «Сколько еще? Три фильма? Четыре?» Она ответила: «Четыре!» - «А потом я смогу с ним расправиться?» И она сказала «Да».

Крейг признался, что был искренне уверен: «Казино» станет первым и последним фильмом, где он сыграет Бонда Фото: EAST NEWS

Радости в этом проекте оказалось немного. «Съемки фильма о Бонде - это работа по семь дней в неделю на протяжении шести-семи месяцев. В основном мы снимаем, вечера я провожу в тренажерном зале или репетирую, а по воскресеньям или другим дням, которые назначены выходными, репетирую трюки. То есть я стараюсь, чтобы выходные оставались неприкосновенными, надо же мне отдыхать, но это не всегда получается. И, если выдается свободное время, всегда находится о чем поговорить, например, еще раз обсудить сценарий…»

Так что прикончил он Бонда с облегчением. А потом, прощаясь в финале съемок со съемочной группой и коллегами, чуть не расплакался. И потом признался: «Я невероятно эмоциональный человек. Я актер. Я зарабатываю этим на жизнь. И в этот момент я понял, что пришел конец 15 годам моей жизни, в которые я вложил все, что мог. Если бы я в этот момент не начал чуть-чуть задыхаться, я был бы психопатом. А я, надеюсь, не психопат!»

И вообще, у него все хорошо: он счастливо женат на красавице и превосходной актрисе Рейчел Уайс, воспитывает с ней дочь (а заодно детей от ее и своего первых браков). Снимается сейчас в роли детектива Бенуа Блана в киносериале «Достать ножи», который пользуется большим успехом. И, как знать, может быть, когда-нибудь доберется до «Оскара» - как добрался до него в конце концов Шон Коннери.

После выхода фильма «Спектр» Крейг заявил в интервью, что скорее вскроет себе вены, чем еще раз сыграет Бонда Фото: EAST NEWS

КТО СТАНЕТ НОВЫМ АГЕНТОМ 007 - ВРОНСКИЙ ИЛИ АНДРЕЙ БОЛКОНСКИЙ?

Кто станет новым Бондом - вопрос, который активно муссируется в прессе. Пока известно немногое. Во-первых, почти наверняка агент 007 не станет женщиной, - Барбара Брокколи дала это понять еще после выхода «Не время умирать». Тут дело еще и в том, что боевики с женщинами в главных ролях не собирают, как правило, много денег в прокате («Лара Крофт» с Джоли или, например, «Капитан Марвел» - среди немногих исключений). Брокколи лично обожглась, выпустив в 2020-м фильм «Ритм-секция» с Блейк Лавли, провалившийся с оглушительным грохотом.

Во-вторых, вряд ли Бонд станет темнокожим. Идея, что его сыграет Идрис Эльба, появилась в порядке бреда, но была подхвачена в интернете. Актер эти слухи давно опроверг, да и староват он уже, - в 50 лет не начинают играть агента 007. Ходили слухи о мулате Реге-Жан Пейдже («Бриджертоны»), но вряд ли Брокколи позволит себе экспериментировать: аудитория фильмов о Бонде в основном консервативна, чернокожего шпиона она отвергнет, долго не думая.

Сейчас сплетники мысленно примеряют к роли Бонда практически всех британских актеров в районе 30-40 лет (американцы эту роль по традиции не играли и в обозримом будущем не будут играть; в крайнем случае, претендент может быть австралийцем). Вот только семеро.

Аарон Тейлор-Джонсон (32 года). Самый вероятный кандидат, некоторые букмекеры считают, что роль у него почти в кармане. Молод, хорош собой, снимался в больших хитах («Пипец», «Годзилла», «Мстители: эра Альтрона», «Довод», «King’s Man: Начало»). Еще играл заглавную роль в «Стать Джоном Ленноном» и Вронского в «Анне Карениной» с Кирой Найтли.

Крейг счастливо женат на красавице и превосходной актрисе Рейчел Уайс Фото: EAST NEWS

Генри Кавилл (39 лет). Прославился в сериале «Тюдоры», но главным образом - в роли Супермена в нескольких фильмах по мотивам комиксов DC. Недавно объявил, что расстается с ролью. Может, на подходе другой легендарный образ?

Джеймс Нортон (37 лет). Для русских зрителей он прежде всего - Андрей Болконский в мини-сериале производства Би-би-си «Война и мир».

Том Харди (45 лет). Самая большая звезда в этой компании, народный любимец. Но он уже недостаточно юн для дебюта в роли 007, и за ним тянется слишком большой шлейф ярких ролей («Веном», «Темный рыцарь: возрождение легенды», «Безумный Макс: дорога ярости» и так далее).

Тео Джеймс (38 лет). Актер греческо-британского происхождения больше всего известен по молодежной фантастической трилогии «Дивергент» и сериалам «Жена путешественника во времени» и «Белый лотос».

Гарри Стайлз (29 лет). Певец, в прошлом - вокалист бойз-бэнда One Direction, по необъяснимым причинам являющийся идолом миллионов девушек. Давно и небезуспешно пробует себя в качестве актера: снялся в «Дюнкерке» Кристофера Нолана, в прошлом году вышли фильмы с ним «Не беспокойся, дорогая» и «Мой полицейский». Но пока главные достижения связаны с музыкой - недавно его диск Harry’s House получил «Грэмми» в категории «Альбом года».

Пол Мескал (27 лет). Ирландский актер, только что номинированный на «Оскар» за роль в фильме «Солнце мое», обласканном критиками. После этого его засыпают предложениями. Как знать, может, и Барбара Брокколи уже подсуетилась?

Да, и еще вопрос: каким образом продюсеры собираются объяснять воскрешение убиенного Бонда? Скорее всего, никаким. Просто преспокойно начнут рассказывать всю историю с нуля, как начали 17 лет назад в «Казино Рояль».

ФИЛЬМЫ С ДЭНИЕЛОМ КРЕЙГОМ В РОЛИ БОНДА

«Казино Рояль» (2006)

«Квант милосердия» (2008)

«007: координаты Скайфолл» (2012)

«Спектр» (2015)

«Не время умирать» (2021)