Как помочь ребенку стать успешным в жизни и учебе: пять важных советов

Когда дети не тратят силы на борьбу со своими эмоциями, они реже прогуливают занятия и в целом лучше мотивированы хорошо учиться и быть успешными Фото: Shutterstock

Успеха достигают не те, кто сдает все тесты на пятерки. Гораздо ценнее, по нашим временам, уметь договариваться с людьми, управлять своими эмоциями и работать в команде. И – чудеса! – овладевая этими умениями, ребенок и со школьной программой легче справляется. Чем тут могут помочь родители?

Речь об эмоциональном интеллекте - модный нынче термин, которым козыряют продвинутые родители. А еще есть социально-эмоциональное обучение, или SEL – от английского social-emotional learning, которое появилось еще в прошлом веке. В 1960-х детский психолог Джеймс Комер затеял длительный эксперимент: малолетних хулиганов из двух неблагополучных школ учили управлять своими эмоциями и уважать чувства других, методам самоорганизации и работе в команде, умению принимать решения осознанно и нести за них социальную ответственность — упор делался на эти пять навыков. Учили шалопаев школьные педагоги-предметники под контролем психологов, во время обычных уроков — параллельно с решением уравнений или штудированием грамматики. Старались обходиться без наказаний и строгости. Пришлось попотеть, конечно. Но - сработало! Сначала в экспериментальных классах улучшилось поведение, а со временем и успеваемость стала выше средней. С 1990-х SEL активно применяют по всему миру. Антистресс-уголки, где ребенок может уединиться и побыть в тишине, или же выпустить пар, поколотив подушку, попрыгать, поваляться на полу, поиграть - один из инструментов развития эмоционального интеллекта. Обучение дыхательным техникам для снижения стресса или приемам переключения внимания - тоже из этой оперы. Как и практические занятия на уроках, во время которых класс разбивают на группы.

Что в итоге должно получиться?

- Вместо всплеска вроде «Ненавижу математику и не буду ее учить!» ребенок будет рассуждать иначе: «Я устал и расстроился, потому что не понял, как решить этот пример. Мне надо отдохнуть и попросить учителя объяснить еще раз», - привела пример Мария Кравцова, эксперт по развитию образовательной модели онлайн-школы Skysmart, где практикуют SEL. - А когда дети не тратят силы на борьбу со своими эмоциями, они реже прогуливают занятия из-за скуки или проблем с одноклассниками и в целом лучше мотивированы хорошо учиться и быть успешными.

А дома можно практиковаться? Можно и даже нужно - тем крепче навык. Но не от случая к случаю, а постараться сделать это частью жизни вашей семьи. Вот рекомендации от эксперта:

* Сосредоточьтесь на сильных сторонах ребенка

Когда дело доходит до учебы, многие родители склонны ругать за провалы, игнорируя успехи. Это понятно — кажется, что нет необходимости обсуждать то, что получается, нужно исправить тройки и двойки! На самом деле признание достижений, даже самых мелких, может повысить эффективность учебы и мотивацию.

* Научите планировать

Полезный навык для любого дела – будь то выполнение домашнего задания или поддержание чистоты в комнате. Проговорите с ребенком, как разбить большую задачу на несколько мелких, составьте план действий. Чтобы не запутался и ничего не забыл, повесьте на стену планер и пишите там пошаговые инструкции и напоминалки. С первоклашкой соберите вместе портфель или сложите его вещи в шкафу один раз, два, три - пока не запомнит, как это делается. Таким образом ребенок будет приучаться к системной работе и доводить начатое до конца.

* Говорите о чувствах

Обсуждайте эмоции и помогайте детям осознавать и называть их. Маленькие дети просто не знают, что называется злостью, а что разочарованием, обидой, жалостью. Заодно приучайте использовать «я-утверждения». То есть говорить не «ты меня разозлил», а «я злюсь». Это поможет развить навыки самоконтроля и осознанности.

* Научитесь управлять гневом

Старайтесь сохранять спокойствие, даже если чувствуете, что закипаете. Покажите на личном примере, как можно не допустить ссоры. Например, скажите: «Я очень расстроен и не готов прямо сейчас что-либо обсуждать. Дай мне немного времени, чтобы успокоиться». Сделайте несколько глубоких вдохов, уйдите в другую комнату, попейте чаю. А когда совладаете с собой, заводите серьезный разговор.

* Извиняйтесь

Попросите прощения, если допустили несправедливость по отношению к ребенку, и объясните, почему так вышло. Это не уронит ваш авторитет. Так вы продемонстрируете, что конфликт — это нормальная часть жизни и что его можно разрешить уважительно и спокойно.

* Поощряйте желание помогать другим

Регулярно говорите с детьми о том, что их помощь может понадобиться окружающим и что именно они могут сделать. Уступить место в транспорте, помочь донести сумку… Это развивает эмпатию и мышление, ориентированное на жизнь в сообществе и сотрудничество.

* Играйте в коллективные игры

Дети принимают правила, распределяют роли, делятся на команды, учатся общаться, поддерживать друг друга, договариваться, побеждать и проигрывать. Вспомните дворовые игры из своего детства — вроде казаков-разбойников. А среди зимних забав супертренажер эмоционального интеллекта – игра в снежки.

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