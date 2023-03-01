Десантники в СВО получили невидимые врагу дроны-камикадзе «Бумеранг»

По своей конструкции «Бумеранг» обычный спортивный дрон с 4 небольшими двигателями-винтами

Российские десантники в зоне специальной военной операции получили невидимые дроны-камикадзе «Бумеранг». Они используются для поддержки штурма украинских блиндажей, но могут догнать любую боевую машину и залететь прямо в ее люк.

«В расчет малого FPV-дрона коптерного типа «Бумеранг» входит оператор, который управляет им, используя специальные VR-очки, с помощью которых находит цель, которую необходимо уничтожить и военнослужащий обеспечивающий боевое охранение оператора во время работы», - прокомментировали в Минобороны.

По своей конструкции «Бумеранг» обычный спортивный дрон с 4 небольшими двигателями-винтами, что позволяют ему разгоняться до 170 километров в час и аккумуляторной батареей, которая позволяет ему три часа находиться в воздухе и искать цель.

Дрон-камикадзе несет на себе специальную емкость, что заполнена армейской взрывчаткой - пластитом и мелкими поражающими элементами.

Но главное отличие «Бумеранга» от других дронов в том, что он не имеет модуля связи со спутником.

«Антидроновое ружье против него бессильно. Оператор FPV-дрона может пилотировать дрон-камикадзе между деревьями, и в режиме реального времени реагировать на препятствия», - отметили эксперты.

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Воины Росгвардии обнаружили на территории ЛНР ударный беспилотник, начиненный 25 килограммами гексогена. Он был обезврежен на месте инженерами Росгвардии.

«К счастью, БПЛА противника не достиг объектов мирной инфраструктуры Луганской Народной Республики и упал в лесополосе. О вероятном месте падения беспилотника росгвардейцам сообщили местные жители», - сообщили в Росгвардии.

Воины Росгвардии обнаружили на территории ЛНР ударный беспилотник, начиненный 25 килограммами гексогена

Специалисты ведомства определили, что беспилотник внешне идентичен китайскому «Муджин-5», что используется в сельском хозяйстве. Длина аппарата составляет 3,5 метра, размах крыльев – 5 метров, вес – больше 30 килограммов.

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