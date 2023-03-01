Тайны самой горячей планеты: ученые спустя 40 лет отправятся на Венеру для поисков инопланетян и ядовитого фосфора

Последний раз космические аппараты высаживались на поверхности Венеры 40 с лишним лет назад. Фото: Shutterstock

Последний раз космические аппараты высаживались на поверхности Венеры 40 с лишним лет назад. Мягкую посадку и передачу цветного панорамного изображения совершила советская автоматическая станция “Венера-14”. Это было в 1981 году. Она проработала на соседней планете в течение 57 минут и это был огромный успех. Дело в том, что погода на Венере, мягко говоря, оставляет желать лучшего: температура поверхности почти 470 градусов - при таких условиях плавится свинец и олово. А давление примерно 92 атмосферы - как в океане на глубине 1 километра. Для атомных подводных лодок это предельная глубина погружения. В довершении всего на планете идет дождь из серной кислоты. Поэтому вскоре ученые утратили ко второй планете от Солнца всякий интерес. Во-первых, они убедились, что жизни там быть не может. А во-вторых, работать на планете совершенно невозможно даже роботам. Посадочные модули создавались по принципу термоса - все оборудование помещали внутрь мощного термозащитного слоя, но оно едва-едва успевало передать какую-то ценную научную информацию, прежде чем адское пекло добиралось внутрь и уничтожало приборы.

О Венере забыли на долгие десятилетия. Последние 8 лет интересы человечества на второй от Солнца планете представляет одинокий японский орбитальный аппарат “Акацуки”. Он прибыл на планету в 2015 году.

На Венере станет тесно

Однако, недавно ситуация изменилась волшебным образом. Предстоящее десятилетие называют “золотым веком” Утренней звезды, сразу несколько космических держав заявили о планах отправить экспедиции к горячей “штучке”.

1. Первый аппарат полетит на Венеру летом 2023 года. И сделает это не сверхдержава, а американская частная космическая компания ROCKET LAB. У частников есть своя многоразовая малая ракета орбитального класса “Электрон”, с ее помощью ROCKET LAB запустил уже более 150 спутников. Зонд частной компании будет искать органику в облаках верхних слоев атмосферы.

2. В декабре 2024 года орбитальный зонд “Шукраян-1” запустит Индия. Земляки Махатмы Ганди не новички в освоении космоса, их аппараты работали на Марсе и Луне.

3. В 2029 году стартует российская миссия “Венера-Д” (Долгоживущая). Она включает орбитальный и посадочные аппараты, а также атмосферный зонд, который будет плавать в облаках планеты. Посадочный модуль оснащен бурильной установкой. Ученые рассчитывают изучить образцы венерианского грунта. Его свойства будут проанализированы приборами на месте. Ожидается, что посадочный модуль проработает несколько часов и за это время передаст на Землю 340 Мбайт данных.

4. Летом 2029 года на Венеру отправится американская экспедиция DAVINCI+. Она доставит орбитальную станцию и спускаемый атмосферный зонд. За 63 минуты падения зонд возьмет множество проб воздуха и будет вести фотосъемку. Мягкая посадка не предусмотрена, но если его корпус выдержит удар на скорости 12 метров в секунду, то приборы смогут продолжать работу в течении 17-18 минут.

5. В 2031 году НАСА планирует запуск орбитальной станции VERITAS. С ее помощью будут изучать геологию планеты и составят подробную карту поверхности.

6. В том же 2031 году свой орбитальный зонд EnVision отправит на Венеру Европейское космическое агентство. Он тоже будет изучать геологию и атмосферу.

Соседи по Солнечной системе источают яд?

Что случилось? Почему после 40 лет забвения Венера снова находится в центре внимания ученых?

Переполох произошел в 2020 году, когда группа ученых обнаружила в атмосфере планеты газ фосфин. На Земле это ядовитое соединение фосфора с водородом выделяют анаэробные микроорганизмы. Фосфин считается биомаркером жизни. Сразу возникла красивая теория: жизнь на поверхности Венеры, конечно невозможна. Однако в верхних слоях атмосферы на высоте 50 - 60 километров возникают условия подходящие для жизни: там почти земное давление и комнатная температура.

- Считается, что микроорганизмы могут существовать в венерианских облаках, - рассказывает Людмила Засова, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН. - Атмосфера содержит серную кислоту, небольшое количество воды, хлор, серу, фосфор и другие элементы, которые бактерии могут использовать для питания.

Но эту гипотезу принялись оспаривать другие ученые. Они полагают, что фосфина на планете слишком мало - сторонники обитаемой Венеры просто ошиблись с расчетами. И есть только один способ выяснить истину: прилететь и поискать крошечных инопланетян вручную.

Ее пример, для нас наука…

Однако помимо поисков жизни туда надо лететь, чтобы разгадать другую жизненно важную для нас загадку. Венера и Земля - планеты-близнецы. У них одинаковый размер и сила тяжести на поверхности соседки составляет 90 процентов от земной . Кроме того, обе планеты находятся в зоне обитаемости и расчеты показывают, что когда-то и на Венере плескались океаны воды. Однако если Земля представляет собой райскую планету для жизни, то по соседству сегодня царит форменный ад. И человечеству крайне важно понять, что на Венере пошло не так? Почему парниковый эффект, который на Земле действует слабо, привел к чудовищным последствиям на Венере? Потому что эти катастрофические события в любой момент могут повториться и на нашей планете.

Кроме того, Венера представляет для нас уникальную “действующую модель” экзопланеты, считает старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин. На сегодня вблизи далеких звезд открыто более пяти тысяч таких планет, некоторые из них похожи на Землю и Венеру. Уже второй год на орбите находится космический телескоп «Джеймс Уэбб», который запущен специально для исследования экзопланет. И на примере Венеры мы можем научиться отличать “живые” планеты от “неживых”, даже если они находятся на расстоянии десятков световых лет от нас.

СРАВНИМ?

Найдите три отличия

- Считается, что в течении первых двух-трех миллиардов лет на Венере были мелководные океаны. Теперь там воды практически нет. Если всю воду из атмосферы “любвеобильной” планеты осадить на поверхность, то получится слой в 3 см. Если на Земле “разлить” воду по всему шарику, то мы получим сплошной океан глубиной 3 километра.

- Загадочный феномен планеты-соседки - суперротация атмосферы. Сама Венера вращается вокруг своей оси очень медленно - полный поворот вокруг своей оси она совершает за 243 земных дня. А вот плотные облака в верхних слоях атмосферы (на высоте 70 километров) движутся быстрее поверхности в 60 раз - они совершают полный оборот всего за четверо суток.

- В отличие от большинства планет Солнечной системы, Венера вращается ретроградно — в направлении, противоположном ее орбитальному движению.