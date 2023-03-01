Песков отреагировал на предложение по наказанию за дискредитацию участников СВО

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- Дмитрий Сергеевич, спикер Госдумы Володин сообщил, что вместе с группой депутатов внес на рассмотрение поправки в Уголовный кодекс, и они предполагают введение ответственности за дискредитацию участников СВО на Украине. В качестве наказания предполагается ввести штраф до 5 миллионов, либо принудительные работы до 5 лет, либо лишение свободы сроком до 15 лет. Как к этому могут отнестись в Кремле, и подпишет ли эти законы о поправках президент?

Такие вопросы журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля в среду, 1 марта.

- Слушайте, подождите, еще надо ознакомиться со сформулированным текстом и так далее, - так отреагировал на вопросы Песков. - Пока ничего не могу вам сказать.

Это новая инициатива, ее нужно будет, естественно, проработать соответствующим образом.

- Но в принципе вы поддерживаете ужесточение наказания за такие, я бы сказал, преступления?

- Надо ознакомиться, какие преступления предлагается (то есть, за какие конкретно правонарушения депутаты собираются ужесточить наказание. - А.Г.), какие именно, - сказал пресс-секретарь, - как они квалифицируются.

Не будучи знаком с текстом (проекта закона. - А.Г.), что-то говорить было бы неправильно.

- Согласен. Спасибо большое.