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1 марта 2023 12:15

Иммунитет атакует здоровые клетки: ученые исследовали опасное последствие коронавируса

Иммунолог Болибок объяснил, почему коронавирус повышает риск аутоиммунных заболеваний
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Иммунолог Болибок объяснил, почему коронавирус повышает риск аутоиммунных заболеваний

Иммунолог Болибок объяснил, почему коронавирус повышает риск аутоиммунных заболеваний

Фото: Shutterstock

Коронавирусная инфекция существенно повышает риск старта аутоиммунных заболеваний, при которых иммунная система человека начинает атаковать здоровые клетки, ткани и органы. Замечать фатальные сбои в работе иммунной системы врачи начали еще на старте пандемии ковида, тогда заговорили о цитокиновом шторме. Теперь с помощью масштабного анализа данных 850 000 людей, переболевших ковидом, и такого же числа не болевших в контрольной группе, удалось увидеть, как инфекция приводит к дебюту аутоиммунных заболеваний у людей, которые до болезни COVID-19 были здоровы.

Согласно данным исследователей из Гарвардской школы общественного здравоохранения и Института медицины из Тайваня, на горизонте в 6 месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции выросли риски развития:

- Ревматоидного артрита — в 2,98 раза (по сравнению с контрольной группой не болевших);

- Системной красной волчанки — в 2,99 раза;

- Дерматополимиозита (мышечное воспаление) — в 1,96 раза;

- Системной склеродермии (заболевание соединительной ткани, характеризуется не бактериальным воспалением и нарушением микроциркуляции крови) — в 1,58 раза;

- Синдрома Шегрена (аутоиммунное системное заболевание соединительной ткани, поражаются железы внешней секреции: слезные и слюнные, а также потовые, сальные, слизистые) — в 1,62 раза;

- Смешанного заболевания соединительной ткани — в 3,14 раза;

- Болезни Бехчета (системный хронический васкулит (воспаление сосудов) с полиорганным поражением) — в 2,32 раза;

- Ревматической полимиалгии (состояние, приводящее к выраженной утренней скованности и болям в мышцах плеч, шеи, позвоночника, ягодиц и бедер) – в 2,9 раз;

- Васкулита (аутоиммунное воспаление стенки сосудов, страдают вены, артерии, капилляры) — в 1,96 раз;

- Псориаза (хроническое заболевание, поражает кожу, иногда ногти, суставы и внутренние органы) — в 2,91 раз;

- Воспалительного заболевания кишечника (ВЗК) — в 1,78 раза;

- Целиакии (слизистая оболочка тонкого кишечника повреждается, если человек ест продукты, содержащие пшеницу и некоторые другие злаковые) — в 2,68 раза.

- Диабета 1 типа (сопровождается разрушением бета-клеток поджелудочной железы, абсолютной инсулиновой недостаточностью и развитием хронической гипергликемии, повышенного уровня глюкозы в крови) — в 2,68 раза.

Авторы исследования предполагают, что в случае более длительного времени наблюдения (за горизонтом в 6 месяцев после перенесенного ковида) аутоиммунных заболеваний в группе переболевших ковидом будет еще больше.

В чем причина такого слома в работе иммунной системы, KP.RU спросил у врача – аллерголга и иммунолога Владимира Болибока.

- Сам коронавирус очень сильно повреждает внутреннюю оболочку сосудов, которая называется интима. Поскольку интима есть абсолютно во всех сосудах и органах. Получается, что у болеющих ковидом возникает системное сосудистое воспаление во всех органах, куда попадает вирус, а вирус распространяется по всему сосудистому руслу, - рассказал Владимир Болибок. – Любое воспаление во внутреннем органе может спровоцировать дальше развитие аутоиммунного воспаления, если у человека есть к этому генетическая предрасположенность. Все аутоиммунные заболевания возникают на фоне генетической предрасположенности. Просто, до заражения ковидом у человека эта генетическая предрасположенность может быть не реализована или проявляться субклинически, то есть человек еще не чувствует, что заболевание у него началось. Ковид является своеобразным «спусковым крючком», который запускает этот процесс или переводит скрытое аутоиммунное заболевание – в проявленное.

Чтобы постковидный воспалительный процесс не стал причиной серьезных недугов, врач рекомендует обязательно долечивать ковид. Речь идет о лечении остаточного воспаления после того, как острая фаза заболевания пройдена. Помогают противовоспалительные препараты, рассчитанные на длительный прием.

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