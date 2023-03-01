Украине предложили самой платить за американское оружие: Киеву нанесли удар в спину из-за океана

В Вашингтоне усилились опасения по поводу высокой стоимости поставок оружия Киеву. Фото: REUTERS

«Как вы думаете, чем все это закончится?» - такой крамольный вопрос о конфликте на Украине прозвучал, не удивляйтесь, в американском конгрессе. Там сразу в двух комитетах - по ассигнованиям и по вооруженным силам - законодатели задавали очень нелицеприятные вопросы высокопоставленным представителям Пентагона о помощи Киеву, сообщила The New York Times. Какие могут быть сомнения у США в победе Зеленского? Ведь Байден уже ее провозгласил на прошлой неделе в Киеве и Варшаве! Оказывается, есть сомнения, и еще какие…

Прошедшие в конгрессе слушания, пишет американская газета, «показали, как на Капитолийском холме усилились опасения по поводу высокой стоимости поставок оружия Киеву» и «поставили под угрозу сильный двухпартийный консенсус» в поддержке Украины. А это, соответственно, затруднит администрации США получение одобрения конгресса, играющего ведущую роль в финансовых решениях, на выделение средств для военной помощи Зеленскому.

И это еще не все. Мало ли чем конгрессмены «озаботились», сомневаться - их работа. Для Белого дома плохо другое: «Переломный момент в финансировании может наступить уже этим летом, на несколько месяцев раньше, чем ожидалось ранее», - делает вывод The New York Times. «И что дальше? - терзали конгрессмены чиновников Пентагона, - Можете вы сказать, сколько еще раз конгрессу понадобиться принимать решения о помощи (Украине)?» Но представители военного ведомства виляли и уклонялись от прямых ответов, когда и сколько дополнительной помощи для Киева они запросят.

А сомнения, как известно, порождают крамолу, порой совсем неожиданную. И уже замминистра обороны США Каль засомневался в победе Киева. В конгрессе число законодателей от обеих партий, выступающих за поставки Украине истребителей F-16, на прошлой неделе, как оказалось, утроилось. Поэтому конгрессвумен-демократка от Пенсильвании задала вопрос, почему до сих пор не начата программа подготовки украинских пилотов? Дескать, только время теряем. И как ответил замминистра?

Замминистра обороны США Колин Каль. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Г-н Каль настаивал на том, что это не сэкономит времени, - читаем в The New York Times, - оценив минимальный срок подготовки украинских пилотов примерно в 18 месяцев, что также является самым коротким прогнозируемым сроком отправки F-16 Пентагоном.» А дальше - полную ересь понес замминистра: «Не имеет смысла начинать обучать их (украинских летчиков) системе, которую они, возможно, никогда не получат». Он что имел в виду? Что не видать Киеву американских истребителей, как своих ушей? Или он намекнул, что Зеленский и без истребителей с Москвой за полтора года разберется? А может, он считает - даже робеешь подумать об этом, - что через 18 месяцев и поставлять самолеты будет некому?

Не будем домысливать за конгрессменов. В политическом плане они все - за победу Украины. Но вот когда дело доходит до денег, то начинают думать не одними лозунгами. «Где деньги, Зин?» - вот вопрос, который терзает американских законодателей. «Рекордные уровни военной помощи требуют беспрецедентного уровня надзора со стороны конгресса», - приводит The New York Times слова одного из конгрессменов. Уж слишком быстро тают средства, выделенные на военную помощь Киеву, в том числе из пакета в 45 миллиардов долларов, принятого в конце прошлого года. Предполагалось, что этих денег хватит до конца нынешнего сентября. Но вспомним, что предрекла газета: «Переломный момент в финансировании может наступить уже этим летом…»

Одним словом, куда ни кинь, всюду клин. Для Киева, разумеется. Вот что, скажите, предложила на тех же слушаниях помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер? Украина, дескать, должна сама платить за поставляемые ей вооружения… У них там что, в Пентагоне, одни путинисты остались? Смотрите, какую крамолу несла помощник главы военного ведомства США: «Нам нужно добиться того, чтобы они (украинское правительство) начали планировать собственные расходы на оборону и на все остальное, что мы будем делать для их поддержки». Это что, тоже из «темников» Кремля? Причем говорят по ним, оказывается, и конгрессмены: «Для американских налогоплательщиков будет иметь большое значение, если Украина начнет сама закупать вооружения, а не получать его бесплатно». Это отчудил на слушаниях республиканец Майк Гарсия.

Да и сама The New York Times какие-то странные выводы делает: «Растущие расходы и нехватка подробной информации подогрели решимость нескольких скептиков (из числа законодателей - Ред.), которые на этой неделе удвоили усилия в кампании по объявлению программы помощи Украине провалившейся затеей при явном молчаливом благословении партийных лидеров»…

А как же формула «будем помогать столько, сколько понадобится»? А что же с пламенными речами Байдена во славу скорой победы Киева над Москвой? Формат, похоже, скоро может поменяться: «Любая ваша победа за ваши деньги!» И что, выделенные в прошлом году 113 миллиардов долларов на военную, экономическую и гуманитарную помощь США Украине тоже надо будет вернуть? Такого удара в спину Киеву из-за океана никто не ожидал…