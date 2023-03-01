В Тульской области с семьями участников СВО работают 230 социальных кураторов

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова рассказала о мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей. Фото: tularegion.ru

1 марта заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова сообщила о мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей. По поручению Губернатора Алексея Дюмина в регионе выстроена комплексная система поддержки участников СВО. На эти цели в 2022 году из областного бюджета направлено 826,9 млн рублей.

«Уже год мы координируем предоставление социальной, психологической поддержки нашим воинам и их близким. Им помогают с реабилитацией и организацией санаторно-курортного лечения, получением образования, трудоустройством и повышением квалификации, предоставляют долговременный уход на дому, - отметила Ольга Гремякова. - В своем Послании Президент РФ Владимир Путин сделал особый акцент на поддержке семей, потерявших родных и близких. В Тульской области за каждой семьёй участника СВО закреплён социальный куратор. Всего в регионе работают 230 таких специалистов».

Зампред Правительства назвала наиболее востребованные меры поддержки, среди них:

- карта «Zaбота», которую оформили более 6 тысяч человек;

- бесплатный вход на спортивные и культурные мероприятия (посещают порядка 5 тысяч человек);

- единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка (получили более 4 тысяч человек);

- льготы на транспорт (более 3 тысяч человек);

- компенсация взносов на капремонт (более 1,9 тысяч человек);

- освобождение от платы за детский сад (более 1,8 тысяч человек);

- бесплатное горячее питание для школьников (порядка 1,5 тыс. человек).

По итогам прошлого года Тульская область заняла первое место в стране по общему количеству региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей. Система оказания помощи семьям военнослужащих позволяет сопровождать их в режиме «одного окна» на всех этапах разрешения трудной жизненной ситуации.

С начала этого года для участников СВО установлены новые меры поддержки. По поручению Губернатора Алексея Дюмина мобилизованные и добровольцы, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий на 21 сентября 2022 года, имеют право на жилищный сертификат.

На одного человека положено 33 кв. м, на двоих – 42 кв. м, на троих и более – по 18 кв. м на каждого. Сумма рассчитывается по формуле: средняя рыночная стоимость одного квадратного метра + 10%. Обратиться за сертификатом военнослужащий или член его семьи (по доверенности) может в МФЦ и органы социальной защиты. Прием заявлений уже начался.

Также улучшить жилищные условия могут мобилизованные из числа детей-сирот. Этим правом уже готовы воспользоваться 18 семей. Они могут самостоятельно выбрать жилье и приобрести его с использованием сертификата или получить в собственность квартиру, которую для них приобретет Правительство Тульской области. Обратиться за поддержкой военнослужащий или его представитель (по доверенности) может в территориальный отдел опеки.