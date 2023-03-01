Умерла Линда Касабиан, член секты Чарльза Мэнсона и персонаж фильма Тарантино

Линда Касабиан на судебном процессе по делу Мэнсона, 1970 год. Фото: EAST NEWS

В США в 73-летнем возрасте скончалась Линда Касабиан. Именно ее показания на суде против серийного убийцы Чарльза Мэнсона, помогли отправить его за решетку.

Касабиан сама была членом секты Мэнсона; по неподтвержденным, но и не опровергнутым ей самою данным, она даже родила от него ребенка. В фильме Тарантино «Однажды в Голливуде», посвященному семейке Мэнсона, ее сыграла актриса Майя Хоук.

Чарльз Мэнсон в эпоху расцвета движения хиппи создал в Калифорнии общину, получившую название «Семья». Позднее американские правоохранители признали ее деструктивной сектой.

Так закончилась эпоха наркотиков и свободной любви

В 1960-е хиппи покорили Америку, измотанную войной во Вьетнаме и шокированную убийством Кеннеди. Пропагандировавшие стремление вернуться к природной чистоте через любовь и пацифизм они привлекли в свои ряды немало молодежи.

«Семья» стала печально известной серией громких, кровавых убийств, потрясших Америку. Все они были, как выяснилось на следствии, совершены по приказу Мэнсона.

Нашумевшей стала расправа в Беверли-Хиллз. Это произошло в 9 августа 1969 года. Именно этот день поставил жирную точку в истории невероятной популярности философии хиппи в Новом свете. «Убийства, совершенные членами секты Мэнсона, стали предвестниками конца контркультурной эры мира, любви и свободного употребления наркотиков. В этот день внезапно закончились шестидесятые», - так написано в американских учебниках обществоведения.

Несколько адептов «Семьи», среди которых были и Линда Касабиан, расправились с женой кинорежиссера Романа Полански, киноактрисой Шэрон Тейт, находившейся на последней неделе беременности, стилистом Джеем Сэбрингом, писателем Войцехом Франковски и его девушкой, наследницей кофейной империи Эбигейл Фолджер. Тейт повесили на балке в гостиной, затем ей нанесли более сотни ножевых ранений в живот; остальные были зарезаны или застрелены.

Актриса Шэрон Тейт. Фото: EAST NEWS

Показания в обмен на свободу

Калифорнийская полиция долго не могла выйти на след убийц. Она побывала на заброшенном ранчо, на котором обосновалась «Семья», но неправильная дата, стоявшая в ордере на обыск, не позволила стражам порядка найти улики. Кое-кого из адептов секты все же удалось арестовать по подозрению в угонах автомобилей. И одна из арестованных проболталась соседке по камере о том, что участвовала в убийстве Шэрон Тейт.

Почти вся «Семья» была арестована. Но показания против «гуру» согласилась давать только Линда Касабиан, добровольно, но в обмен на собственную свободу.

Суд длился почти год и стал одним из самых громких в истории Америки. Мэнсон все отрицал, легитимность суда не признавал, упрекал общество и за свою судьбу, и за случившиеся убийства. Он и другие обвиняемые вырезали у себя на лбу кресты, заявив, что таким образом они вычеркнули себя из общества, а общество поставило крест на них. Позже, в тюрьме Мэнсон превратит крест у себя на лбу в свастику…

Чарльз Мэнсон перед началом заседания суда, август 1970 года. Фото: EAST NEWS

«Жизнь была пустой тратой времени»

Мэнсона приговорили к смертной казни. Вскоре высшую меру затем заменили пожизненным заключением, поскольку в 1972 году смертную казнь в Калифорнии признали неконституционной. В 2017 году убийца скончался.

Линда Касабиан воспользовалась гарантированным ей иммунитетом от уголовных преследований, переехала в Нью-Гемпшир, где работала поваром и воспитывала четверых детей. Позже она переквалифицировалась в сиделки. Она отказывалась от общения с прессой. Сделав исключение лишь для Ларри Кинга: в 40-ую годовщину убийства Тейт и ее друзей полностью скрывшая свою внешность при помощи грима Касабиан призналась, что в ее жизни было «много наркотиков, алкоголя и саморазрушения», но если бы она могла своевременно получить помощь психолога, то, возможно, ничего этого в ее жизни бы не было. «Моя жизнь была пустой тратой времени», - подвела итоги она.

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