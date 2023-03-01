«Главное, чтобы ребята быстрее поправлялись»: правительство утвердило правила оказания медпомощи добровольцам

Правительство упростило оформление региональных мер социальной поддержки мобилизованным и членам их семей. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Участники добровольческих формирований смогут получать бесплатную экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь в военно-медицинских частях и организациях. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

- Также добровольцам будут бесплатно предоставляться лекарства и при необходимости медицинские изделия по назначению врача за счет средств обязательного медицинского страхования, - сообщил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению нужд Вооруженных сил в среду.

За предоставление лечения добровольцам будут отвечать командующие войсками военных округов, к которым прикреплено добровольческое формирование.

- Военные врачи делают все, что нужно для спасения жизни и здоровья своих пациентов, а это решение позволит сгладить организационные процессы. Главное, чтобы ребята быстрее поправлялись, - отметил Мишустин.

Правительство также упростило оформление региональных мер социальной поддержки мобилизованным и членам их семей. Теперь регионы смогут получать сведения о мобилизованных, которые проживают на их территориях, и оказывать им и их близким дополнительные меры поддержки через портал госуслуг. Это освободит граждан от необходимости тратить время на предоставление документов, подтверждающих право на льготы и выплаты.

По словам Мишустина, благодаря автоматизации процесса господдержка и льготы будут предоставляться быстрее.

Как отметил премьер, участники СВО должны получать меры социальной поддержки и денежное довольствие «без лишней бюрократии и административных проволочек».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия вложит 376 миллиардов рублей в развитие самолетостроения

Правительство продолжит программу по модернизации авиазаводов. В этом году на нее выделят 5 млрд. рублей. А за ближайшие 14 лет объем вложений должен составить более 376 млрд. руб. (подробнее)