«Петербургские каникулы»: 150 старшеклассников из регионов страны посетили город на Неве

Петербург - это еще и центр мировой культуры, без которой настоящее образование невозможно. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

Зачем рваться покорять столицы, если можно поступить в вуз попроще, но под боком, по соседству с родительским домом, мамиными котлетками и школьными друзьями? Попасть в региональный университет легче, конкурс меньше, число бюджетных мест постоянно растет. Быстренько получишь диплом, а потом на малой родине и на работу устроят. Красота!..

Такое чувство, что именно так рассуждают лишенные амбиций школьники, родители с синдромом контролера и… некоторые представители власти.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

КУЗНИЦЫ ВТОРИЧНЫХ КАДРОВ

- Создаются крупные региональные университеты, в которых концентрируются дети. Там много бюджетных мест, почти нет конкурса, хорошие оборудование и ремонт. Главное не пускать выпускников школ в Москву и Петербург. Но все ли дети должны оставаться на периферии? Или все-таки часть наиболее способных должна учиться в одной из двух столиц, а затем возвращаться в регионы с подготовкой экстра-класса? - спрашивает ректор Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, академик Александр Запесоцкий.

Намерения начальства, как всегда, благие - создать хорошие условия для образования по всей стране. Только смогут ли местные кадры потом подтягивать качество жизни в регионах до уровня двух столиц?

- Поднять регионы смогут только специалисты высшей квалификации, которую можно получить лишь в центре, - полагает Александр Запесоцкий. - Москва и Петербург имеют огромные ресурсы не только в плане профессуры и материально-технической базы - это еще и центры мировой культуры, без которой настоящее образование невозможно. Это и Третьяковка, и Эрмитаж, и Мариинка, и изумительная историческая архитектура, и интеллектуальная среда формирования личности. В общем, лучшие из лучших все равно должны ехать в центр.

А вот потом заманить в глубинку высококлассного специалиста, воспитанного петербургской культурой, обратно в провинцию - это надо постараться, надо создать хорошие условия. Пока региональным чиновникам, увы, напрягаться лень. Гораздо проще вообще не выпускать!

- Государственная проблема не в том, что два мегаполиса оттягивают абитуриентов из провинции, а в том, что регионы не заинтересовывают выпускников, не создают должных условий для жизни и работы молодых специалистов, - уверен академик Запесоцкий. - Надо обеспечить благоприятную среду, а не выстраивать барьеры. Крайности здесь неуместны. Иначе, как ни крути, регионы так и останутся местом жительства второго сорта, даже если по университету откроется в каждом дворе.

Ребята посещали мероприятия и мастер-классы ведущих профессоров, проходили тестирования и знакомились с кафедрами. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Вопрос культурно-образовательного разрыва между центрами и периферией решаем, показывает опыт Германии. Выпускники вузов Берлина и Мюнхена охотно возвращаются в маленькие городки, потому что там можно найти работу по специальности и получать приличную зарплату, в наличии все нужные услуги от детских садиков до клиник, а до крупного театра или музея можно быстро доехать на машине.

В СПбГУП конкурс высочайший. Прошлым летом - в среднем 79 человек на место. Однако талантам с периферии всегда рады. Для старшеклассников с амбициями университет запустил проект профориентационной программы «Петербургские каникулы». В нем поучаствовало уже около 150 одиннадцатиклассников из Ульяновской области и Коми, с Сахалина и из Магадана, из Красноярского края и других регионов России, а также из Белоруссии.

- Мы пригласили перспективных старшеклассников в Петербург на пять дней, чтобы показать им город и возможности, которые дает обучение в его лучших гуманитарных вузах, - объясняют в вузе. - Ребята проживали в нашем кампусе - в Доме студентов, посещали мероприятия и мастер-классы ведущих профессоров, проходили тестирования и знакомились с кафедрами.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

Елизавета Гурьева из Белгородской области узнала об университете профсоюзов из Интернета, когда искала вуз для поступления на факультет режиссуры. Это была любовь с первого взгляда.

- Университет сразу мне понравился учебной программой и преподавательским составом. А теперь я смогла воочию оценить внутреннее устройство вуза, лично познакомиться с профессорами и пожить в Доме студентов, - рассказывает девушка. - Окончательно убедилась, что буду поступать именно сюда: здесь царит дружелюбная атмосфера и есть все для комфортной учебы и работы над творческими проектами.

Самвела Погосяна из Астрахани поразили условия в университетском кампусе:

- Номера в блоках оказались настолько уютными, что мы, наверное, минут 20 восхищались местом, где будем проводить совместные вечера. Экскурсионная и внутривузовская программы на высоте. Было комфортно и безопасно, а это самое главное.

Владимира Шагинова из Ульяновска покорил интерактивный формат занятий и разнообразие внеурочных дисциплин - «проявить себя в таких условиях сможет каждый!».

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

БОЛЬШЕ НЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ

Полезное совместили с приятным: школьники побывали на обзорной экскурсии по Петербургу, посетили Эрмитаж и Петропавловку, сходили в театр. Словом, увидели Северную столицу во всей красе - и загорелись. Это было видно по их глазам.

- Мы посетили огромное количество достопримечательностей Петербурга. Среди нас были ребята, которые вообще не имели никакого представления об этом городе, и благодаря сотрудникам университета Петербург открылся нам со всех своих прекрасных сторон! - не скрывает эмоций школьник из Сахалинской области Михаил Терехов.

- О программе я узнала от классного руководителя и сразу для себя решила, что поеду, ведь это Петербург! - отмечает школьница из Ульяновской области Арина Перепелкина. - Несколько лет назад я уже посещала культурную столицу, но сейчас посмотрела на все осознанно, с пониманием истории и уникальности города. Больше всего запомнилась обзорная автобусная экскурсия с прекрасным гидом. Хочется скорее поступить в петербургский вуз и вернуться!

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

Следующие «Петербургские каникулы» намечены уже на конец марта 2023 года - в город пригласят ребят из других регионов. В СПбГУП увидели, что проект понравился, войдет в традицию и станет регулярным.

- Хочешь помочь улучшить жизнь в родном крае - получи элитное образование и используй его на благо страны, - добавляют в вузе.