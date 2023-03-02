«До последнего не верила, что это правда!»: жительница Челябинска выиграла «Мерседес» в акции СберПрайм

Ключи от нового MercedesGLECoupe получила жительница Челябинска Елена Д., победившая в новогодней акции СберПрайм. Ключи от автомобиля ей вручили в салоне УралАвтоХаус.

По словам Елены, ей позвонил управляющий директор СберПрайм и сообщил о выигрыше. Причем случилось это через пару дней после рождения ее сына.

- Я была в роддоме, когда мне позвонили и сказали, что я выиграла автомобиль. До последнего не верила, что это правда. Вроде ничего особенного не делала, просто как обычно пользовалась сервисами подписки Прайм, а оказалось, что автоматически участвую в конкурсе, — рассказала Елена.

Напомним, в декабре прошлого года СберПрайм запустил новогоднюю акцию среди клиентов с годовой подпиской СберПрайм и СберПрайм+.

Условия участия в акции были максимально простыми: купить что-нибудь в СберМаркете, СберМегаМаркете, Еаптеке или Самокате, посмотреть один фильм в онлайн-кинотеатре Okko, создать плейлист минимум из 5 трековв Hi-Fi стриминге Звук. Во всех сервисах необходимо было авторизоваться по Сбер ID, а любые операции до конца года оплатить картой Сбера.

Как рассказала Елена, подпиской она пользуется уже больше двух лет. Больше всего ей нравится Звук, где можно слушать музыку в HiFi-качестве, сервисы с бесплатной доставкой (Еаптека, СберМегаМаркет), сервис экспресс-доставки продуктов Самокат, повышенные бонусы СберСпасибо за покупки.

Линейка подписок от Сбера открывает доступ к различным сервисам, преимуществам, скидкам и бонусам не только от банка, но и от компаний-партнеров.

- Мы старались так подобрать предложения и сервисы, чтобы они максимально закрывали потребности клиентов по ключевым жизненным вопросам — финансы, покупки, развлечения, здоровье и безопасность. Наши подписчики получают выгодные условия по СберКарте, им доступны фильмы и сериалыв онлайн-кинотеатреOkko, музыка в Hi-Fi качестве от Звука, скидки на тарифы от СберМобайл, повышенное начисление бонусов СберСпасибо за покупки и многое другое. А в подписке СберПрайм+ действуют дополнительные привилегии по продуктам банка: выгодные ставки по вкладам и кредитам, увеличенный лимит по переводам и другие преимуществ, — рассказал управляющий директор СберПрайм Максим Обухов.