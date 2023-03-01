МВД России: Рост числа убийств вызван преступлениями украинских националистов, которые они совершают в Донбассе

Российская полиция отчиталась о состоянии преступности в январе 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В МВД России сообщили статистические сведения о состоянии преступности в январе 2023 года. Ситуация хоть и под контролем правоохранительных органов, но рост преступлений есть.

«Количество зарегистрированных убийств возросло на 6,8%. В их число входят и преступления, совершенные украинскими националистами на территории новых субъектов Российской Федерации», - сообщили в МВД России.

Там же отметили, что по результатам первого месяца текущего года зафиксирован рост регистрируемой преступности на 1,1%, обусловленный в определенной степени увеличением регистрации фактов сбыта наркотических средств на 42,2%. В свою очередь это повлияло на прирост числа тяжких и особо тяжких составов на 7,8%, уличной преступности – на 0,7%, а также посягательств, совершенных иностранными гражданами, – на 24,4%.

И сегодня каждое четвертое зарегистрированное преступление, совершенное на улицах России, связано с их незаконным оборотом.

А наркотики приводят к росту краж и других видов преступлений (так на 14,2% возросли и показатели киберпреступности).

«В целом раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составила 61,1%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью –98,8%, изнасилований и покушений на них – 100%, разбоев –97%, грабежей –88%, краж – 50,6%, в том числе квартирных краж – 71,6% и краж транспортных средств –56,5%», - отмечается в докладе ведомства.

Тенденция 100 % раскрытия изнасилований держится уже несколько лет. Добиться таких результатов стало возможно сотрудникам правоохранительных органов благодаря генетической регистрации насильников и преступников, которые ранее совершали преступления на сексуальной почве.