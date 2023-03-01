Пока одни на Украине жируют, других доедают в окопах крысы

Артиллерист ВСУ на донбасском фронте. Фото: REUTERS

Ударный лозунг украинских пропагандистов про "едину и незалежну Украину" самым жестоким образом опровергается самой жизнью.

Всего каких-то несколько дней тому назад советник главы Офиса президента Миша Подоляк разорялся в интервью "Немецкой волне", что, мол, Киев не может разрешить выезд мужчин за границу, потому что Украина не должна перестать существовать из-за того, что кому-то захотелось пересечь границу. А на следующий день он постит в своем ТГ-канале фотографии из Рима. Он приехал на встречу с украинскими бизнесменами в Италию, и ему плевать, что "доступное Юпитеру недоступно быку". Кстати, судя по речам Арестовича про его "боевое" прошлое и настоящее (хотя бы в плане настроения), он был бы незаменим, например, в районе Артемовска (Бахмута), где мог бы показать на своем примере, как надо устраивать взводный опорный пункт, чтобы никто никогда никуда не прошел. Но туда его почему-то не тянет. Хотя он и с оружием знаком, и "в разведке служил", и во время "десанта" на Киев отстреливался из окна на Банковой и был военным советником Зеленского в критические дни президента Украины. Да и критериям мобилизации он соответствует на все 100%.

И таких в Верховной раде Украины еще сотни три, если не больше (остальные женщины). Но в окопах их тоже никто никогда не встречал. Они предпочитают позировать с автоматами в эти дни там, где люди при виде человека с оружием начинают рефлекторно креститься. Просто львы! Как, например, журналист Дмитрий Гордон, уже не первый год показывающий, как надо рвать горло врагу голыми руками на силиконовом манекене.

А что касается остальных депутатов Верховной рады, то не стоит лезть к ним с такими неприятными вопросами и портит настроение, когда они стоят в очереди за деньгами в кассу. Как за какими деньгами? 396 депутатов Верховной Рады получили в феврале 100% надбавку к окладу в январе 2023 года за "интенсивность труда" и особые условия.

Примечательно, что параллельно правительство Незалежной под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля и по инициативе Владимира Зеленского срезало ВСУшникам боевые выплаты. И те теперь с февраля стали получать не 100 тысяч гривен, а 30 тысяч. И надбавку боевых тоже срезали. Теперь ВСУшникам платят только за те дни, когда они идут в наступление или активно обороняются. Причем, все это должен заверить командир подразделения. Который может не только "нарисовать боевые" и не выписывать их, а еще за такую запись получить с бойца "хабар" (процент от "боевых"), причем, за дополнительное "вознаграждение" может выписывать "боевые" и тем, кто сидит на "второй линии" или еще дальше, в тылу. Так что среди командиров частей и подразделений ВСУ сейчас очень трудно, практически невозможно найти бедных, живущих только на официальное армейское довольствие.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: REUTERS

Но, как бы там ни было, а пока одна Украина прожирает халявно упавшие с неба деньги по кабакам (или пристраивает их куда-нибудь), крутит комбинации на контрактах с армией и получает гешефты с откатов, другая в это же время гниет в окопах. Где их потом доедают собаки и крысы. И все для того, чтобы первая Украина могла продолжать получать и тратить деньги в свое удовольствие.