Загрутдинов: С начала года полностью готовы 12 жилых домов по программе реновации

Фото предоставлено Департаментом строительства г. Москвы.

С начала 2023 года в различных округах города построены 12 жилых домов для переселенцев реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов на встрече с журналистами «На 7 этаже».

«В этом году планируем построить порядка 1,3 миллиона квадратных метров жилой площади или порядка 80 домов, - отметил глава ведомства. - Лидерами среди округов по вводу станут в этом году Восточный – 19, Северо-Восточный – 11, Северный – 10 зданий».

В каждом доме жители получают новые квартиры с готовой улучшенной отделкой, выполненной полностью по стандартам реновации. Первые этажи домов остаются нежилыми. На них находятся вестибюли, лифтовые холлы, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические зоны и почтовые ящики. Кроме того, здесь смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

Как пояснил Загрутдинов, темпы строительства и переселения в ближайшие годы будут расти. Этому способствуют в том числе использование все большего количества стартовых площадок и новые решения города.

«В 2024 году планируем ввести 1,9 миллиона квадратных метров жилой площади, - сказал Загрутдинов. - А начиная с 2025-го будем возводить более чем по два миллиона в год».

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах для участников программы: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/