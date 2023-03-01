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Москва строится-20231 марта 2023 16:30

Загрутдинов: С начала года полностью готовы 12 жилых домов по программе реновации

Руководитель Департамента строительства Москвы перечислил лидеров среди округов столицы по вводу таких новостроек
Фото предоставлено Департаментом строительства г. Москвы.

Фото предоставлено Департаментом строительства г. Москвы.

С начала 2023 года в различных округах города построены 12 жилых домов для переселенцев реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов на встрече с журналистами «На 7 этаже».

«В этом году планируем построить порядка 1,3 миллиона квадратных метров жилой площади или порядка 80 домов, - отметил глава ведомства. - Лидерами среди округов по вводу станут в этом году Восточный – 19, Северо-Восточный – 11, Северный – 10 зданий».

В каждом доме жители получают новые квартиры с готовой улучшенной отделкой, выполненной полностью по стандартам реновации. Первые этажи домов остаются нежилыми. На них находятся вестибюли, лифтовые холлы, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические зоны и почтовые ящики. Кроме того, здесь смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

Как пояснил Загрутдинов, темпы строительства и переселения в ближайшие годы будут расти. Этому способствуют в том числе использование все большего количества стартовых площадок и новые решения города.

«В 2024 году планируем ввести 1,9 миллиона квадратных метров жилой площади, - сказал Загрутдинов. - А начиная с 2025-го будем возводить более чем по два миллиона в год».

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах для участников программы: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/

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