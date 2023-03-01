«Знак добра». Размещая объявление на онлайн-платформе, россияне могут помочь благотворительным фондам

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Каждый день миллионы людей продают что-либо онлайн. Кто-то выставляет новые вещи, кто-то дает своим вещам вторую жизнь, но каждый при этом может помочь людям, нуждающимся в лечении или оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Популярная платформа Авито запускает проект «Знак добра», суть которого заключается в том, что при размещении объявления можно перевести любую посильную сумму, начиная от 100 рублей, подопечным нескольких благотворительных организаций. Переводя деньги – вся сумма полностью будет направлена в фонд. После пожертвования пользователь платформы получит иконку «Знак добра», которую по желанию можно разместить на объявлении. Перевести средства также можно будет и через специальный лендинг, для этого необходимо авторизоваться на площадке, пояснили в компании.

- Бейджик «Знак добра» - это мягкое напоминание потенциальному покупателю о том, что поучаствовать в благотворительности может каждый. Верю, что наша гигантская аудитория умножит то маленькое добро, которое под силу каждому пользователю, и все вместе мы сделаем мир вокруг нас лучше, - говорит Василий Лексин, руководитель продукта по ESG в Авито.

Оказать помощь и получить отличительный знак могут пользователи, которые размещают объявления в разделах «Личные вещи» и «Коллекционирование».

Бейджик добра будет виден всем, как в общей поисковой выдаче объявлений по той или иной теме, так и внутри самого объявления. Значок пользователи могут разместить на любом числе продаваемых товаров, ограничений в этом плане нет. Количество отличительных бейджей зависит только от числа пожертвований, которые сделает человек.

Кстати, по данным специалистов, объявления с подобными отличительными знаками располагают покупателей, повышая доверие к продавцу даже в том случае, если он новичок без рейтинга на платформе.

КОНКРЕТНО

В проекте участвуют несколько фондов:

- «Обнаженные сердца». Поддерживают детей и взрослых с аутизмом и прочими различными нарушениями в развитии. Помощь также оказывается их семьям.

- «Теплый дом». Помогают людям, оказавшимся в кризисной ситуации;

- «Дари надежду». Оказывают поддержку одиноким и нуждающимся людям старшего возраста.

В дальнейшем число организаций будет увеличиваться.