Как сделать туризм экологичным?

Туристка на льду Байкала. Фото: Shutterstock

1 марта на КЭФ-2023 в рамках трека форума «Экология и туризм» прошел круглый стол «Туризм как драйвер развития региональной экономики». Эксперты обсудили потенциал туристических потоков и продуктов в сибирских регионах, возможности реализации крупных проектов, которые будут призваны стать центрами притяжения путешественников со всей страны.

Кстати, внутренний туризм в России в 2022 вырос на 10%. В 2021 году поездки по стране совершили 56 млн. человек, а в 2022 – 62 млн. По данным Ростуризма, оборот российской туристической отрасли в 2022 году приблизился к 3,9 трлн. рублей. Пр ом, как отметила модератор круглого стола, директор по маркетингу и коммуникациям КБ Стрелка Лилия Изгалина, 1 рубль инвестиций в туризм приносит 1,5 рубля в другие отрасли.

Очевидно, что для развития внутреннего туризма необходимы не просто инвестиции, а комплексные действия. Директор проектного офиса Прогород (группа ВЭБ.РФ) Ксения Титова как раз рассказала об актуальных и действенных подходах к мастер-планированию. Туристический мастер-план — это комплексный документ на стыке стратегического социально-экономического и пространственного планирования с учетом всех природных, социально-экономических, историко-культурных и инфраструктурных особенностей территорий.

-Но важен не просто комплексный подход, а детальная проработка, - подчеркнула Ксения Титова.

Директор проектов КБ Стрелка Алексей Арушанян рассказал об опыте компании в мастер-планировании . Аналитики изучали целевую аудиторию, создавая своего рода «портрет» российского туриста, вырабатывали подходы к моделированию туристических потоков и маршрутов, определяли туристические точки притяжения и формировали их индекс привлекательности. Они получили представление о том, какие виды туризма востребованы и какие могут быть востребованы. Но главное, что в результате работы был создан конструктор цифровых решений для анализа и моделирования. По словам Алексея Арушуняна, он может использоваться как под какие-то отдельные проекты, так и для комплексного развития туристической сферы.

В ходе круглого стола участники оценили потенциальное и существующее негативное воздействие туризма на природу. директор по устойчивому развитию En+ Антон Бутманов рассказал о том, как компания стимулировала развитие экотуризма вокруг Байкала, и привел в пример проекты, которые минимизируют антропогенную нагрузку на его экосистему. А нагрузка на нее большая: в 2021 году на озере побывали 2 млн. человек - со стороны Иркутска и 1млн. – со стороны Бурятии. По словам Антона Бутманова, в основном это «дикий» туризм, который «создает проблемы, а не решения для сохранения экосистемы озера». Что поделать: туристической инфраструктуры остро не хватает, а та, что есть – слишком старая. Хотя, конечно, и уровень экологической культуры отдыхающих нельзя списывать со счетов. Потому все берега Байкала и усеяны мусором, значительную часть которого составляет пластик.

С 2011 года компания En+ объединяет вокруг себя волонтеров, которые регулярно выходят на берега озера убирать мусор. Эта акция известна как «360». Сейчас волонтеры «360» не только очищают берега озера, но и прокладывают экотропы, высаживают деревья, занимаются благоустройством туристической инфраструктуры, помогают особо охраняемым природным территориям.

Но, как отметил Антон Бутманов, хотя волонтеров и становится с каждым годом больше, мусора, к сожалению, остается еще очень много.

Чтобы подтянуть культуру обращения с отходами, компания объединилась со Сбером, РЖД и другими представителями бизнеса, заповедниками Иркутской области и Бурятии, Иркутским университетом, общественными организациями - и создала ассоциацию «Байкал без пластика». Ее участники сформировали дорожную карту из 14 направлений работы, одно из которых – корпоративная программа по отказу от одноразового пластика. В Еn+ отказались от одноразового пластика и ввели систему раздельного сбора мусора. В компании стало популярным ответственное обращение с отходами и экологичное поведение.

-Мы координируем действия с волонтерами, в образовательных программах для продвижения этой инициативы. Многие компании внедряют свои программы по отказу от одноразового пластика. Мы предложили, а депутаты Госдумы поддержали инициативу и внесли на рассмотрение законопроект о запрете использования пластика на таких уникальных природных территориях, как Байкал, -рассказал Антон Бутманов.

В кооперации с госкорпорацией Туризм.рф Еn+ реализует и крупные инфраструктурные туристические проекты в регионе, в частности на Байкальском тракте. Сейчас там, например, нет ни водопровода, ни канализации. Как сообщил Антон Бутманов, выделены субсидии на сооружение канализационного коллектора, который заметно снизит остроту экологической проблемы на тракте. Строительством объектов занимается входящая в состав Еn+ компания «Гранд Байкал». Она создает новую туристическую инфраструктуру на Байкальском тракте, в Иркутске и на самом Байкале. Например, управляет горнолыжным курортом «Гора Соболиная», который является якорным проектом Особой экономической зоны «Ворота Байкала» в Слюдянском районе. Это место притяжения туристов на Байкал со всей России. Там есть подъемники, трассы, отели, шале, и сегодня компания планирует строить новые подъемники и инфраструктуру.

Кстати все туристические объекты строятся по «зеленым» стандартам, что минимизирует антропогенное влияние на природу.

-Очевидно, что сегодня требуются новые стандарты для туристической сферы в границах Байкальской природной территории и постоянно действующий мониторинг туристической нагрузки на нее. Однозначно нужно управлять туристическими потоками: строить новые и реконструировать действующие туристические объекты. И, безусловно, нужно запретить «одноразовый» пластик, - подвел итог Антон Бутманов.